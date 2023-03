Trilha da Babilônia, reflorestada por shopping no Rio, é destaque em premiação de trilhas

Shopping RIOSUL é reconhecido por iniciativa de reflorestamento em trilha carioca

O Shopping RIOSUL está localizado em um dos cartões postais do Rio de Janeiro, a região da Praia de Botafogo. Desde sua inauguração em 1980, o shopping sempre esteve próximo da comunidade local e da cidade, e sua reputação é bem conhecida por sua oferta diversificada de lojas, restaurantes, cinemas e atividades culturais.

Trilha Transcarioca faz parte da Rede Brasileira de Trilhas

No entanto, nos últimos anos, o shopping tem se destacado por sua iniciativa ambientalmente responsável: o reflorestamento da Trilha da Babilônia, uma das mais belas paisagens naturais do Rio de Janeiro e um ótimo destino para os amantes de caminhadas.

A iniciativa de reflorestar a trilha começou em 2017, e desde então, o shopping trabalhou em conjunto com o Instituto Trilha Transcarioca para executar o projeto. O resultado foi um sucesso: a trilha foi reconhecida pela American Trails, uma das principais associações internacionais para caminhadas e trilhas, pelo exemplo de respeito ao meio ambiente e conservação das trilhas.

Trilha da Babilônia, reflorestada pelo shopping RIOSUL, faz parte da plataforma vencedoraTrilha da Babilônia, reflorestada pelo shopping RIOSUL, faz parte da plataforma vencedora

A regeneração da flora e fauna na região foi notável, e atualmente a Trilha da Babilônia apresenta paisagens ainda mais exuberantes e diversidade biológica. Jacupembas, tucanos-de-bico-preto e papagaios-curicacas são algumas das espécies que podem ser observadas durante o passeio, o que enriquece a experiência e o contato com o meio ambiente.

A Trilha Transcarioca, a maior rota de trekking do Brasil, se estende por 180 km desde os principais pontos turísticos do Rio de Janeiro até a Serra dos Órgãos em Teresópolis, região serrana do Estado. Organizada pela ONG Instituto Trilha Transcarioca, a trilha proporciona uma experiência única, com paisagens deslumbrantes e natureza preservada.

O compromisso ambiental do shopping e de outros empreendimentos pode ajudar a proteger nossas trilhas e promover um turismo sustentável na região. A iniciativa do RIOSUL é um grande exemplo de como empresas podem se envolver em projetos ambientais responsáveis, contribuindo para a preservação da natureza e promovendo o desenvolvimento socioeconômico da cidade.