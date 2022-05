“Três não é demais”, brinca Flávio Mendonça ao falar da espera pelo terceiro filho

Ícone dos anos 2000 se declara para a esposa e afirma que deseja continuar aumentando a família

Conhecido pela sua participação no reality show “A casa dos artistas” no começo dos anos 2000, Flávio Mendonça surpreendeu a web ao compartilhar que sua esposa, Annelyse Schoenberger está grávida do terceiro filho do casal. A notícia que chegou perto do dia das mães arrancou elogios dos seguidores nas redes sociais.

O gêmeo de Gustavo compartilha a sua expectativa com mais essa experiência com a paternidade e diz que já estava com saudade de ter um bebê em casa: “A expectativa é maravilhosa! Estamos muito felizes, é uma sensação muito especial”, se emociona.

Flávio fez homenagem de dia das mães para sua esposa Anne Schoenberger

Atualmente com 40 anos, Flávio foi pai pela primeira vez aos 29 e comenta que a experiência traz mais tranquilidade para a chegada de um novo membro na família. “A primeira vez foi muito emocionante, mas vem junto com aquela insegurança de ‘será que vou conseguir dar banho? Segurar no colo?’ e foi uma experiência maravilhosa. Já com o terceiro filho, estamos mais experientes, mas a emoção e os cuidados necessários não mudam”, garante.

O modelo, corretor imobiliário de luxo e criador de conteúdo discorda do dito popular e afirma que três não é demais. “Só pra deixar claro que esse não é o último. Vamos aumentar ainda mais a família”, revela.

Flávio ao lado do segundo filho

Mãe: primeiro conceito de amor

Casado desde 2014 com Anne, Flávio é só elogios para a esposa e mãe dos seus três filhos nesse dia das mães que se aproxima. “Sou muito grato a ela por me dar mais esse presente maravilhoso que é um filho. Eu a amo muito”, se declara.

Flávio aproveitou a oportunidade para desejar um feliz dia das mães para todas as mães do Brasil e expressar sua admiração: “Vocês são muito especiais e tem um papel fundamental na nossa formação. Mãe é o nosso primeiro conceito de amor. Então aproveitem muito esse dia que vocês merecem”, discursa.