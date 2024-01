Três cidades brasileiras receberão o Colline de France, já eleito o melhor hotel do mundo

O hotel Colline de France, brasileiro de Gramado (RS), eleito o melhor hotel do mundo em 2021 pelo TripAdvisor, deseja levar todo o seu serviço de qualidade reconhecida para outras três cidades brasileiras. Os locais escolhidos para receber o hotel inspirado na França Imperial foram São Francisco de Paula (RS), Balneário Camboriú (SC) e Miguel Pereira (RJ).

“Trabalhamos com um prazo de quatro anos, a partir de março de 2024, para que os três empreendimentos estejam concluídos e em pleno funcionamento para encantar cada novo hóspede. A estratégia para termos uma equipe tão comprometida e um serviço de padrão tão elevado será a mesma nas novas unidades. Acreditamos que o primeiro e um dos mais importantes passos nessa caminhada é a seleção dos integrantes de nossa equipe”, afirma a diretora do Colline de France, Ana Clara Grings Tomazi.

A expansão do hotel para outras cidades do Brasil está sendo comandada por duas holdings, uma constituída pelos fundadores e a outra por investidores de outros estados. O investimento feito em cada nova unidade do Colline de France varia de R$ 60 milhões a R$ 70 milhões. Com os três novos empreendimentos, 170 novos empregos diretos devem ser gerados, sendo 60 em São Francisco de Paula, 50 em Miguel Pereira e outros 60 em Balneário Camboriú.

A tendência é que as três novas unidades do hotel no Brasil possuam tamanhos distintos, com a de Miguel Pereira (RJ) sendo a menor, contando com 34 apartamentos, e a de Balneário Camboriú (SC) a maior, com 46 quartos. Enquanto esses projetos têm aprovação prevista para o primeiro trimestre de 2024 e para o segundo semestre de 2024, respectivamente, o projeto para a unidade em São Francisco de Paula (RS) já está aprovado, e contará com 45 apartamentos.