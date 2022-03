Três campanhas publicitárias da Prefeitura de Pouso Alegre são finalistas em festival nacional de propaganda

Festival publicitário premia as melhores campanhas das agências do interior do país

Três filmes publicitários de Pouso Alegre, veiculados na mídia local pela Prefeitura através da Assessoria de Comunicação, foram classificados para as finais do FestVídeo 2022, um dos principais festivais publicitários do Brasil, realizado pela APP – Associação dos Profissionais de Propaganda de Ribeirão Preto/SP, desde 1990.

Os filmes foram criados pela Visualize Comunicação, agência responsável pelas campanhas publicitárias da Prefeitura de Pouso Alegre, e inscritos no festival na categoria “Órgãos Públicos”, concorrendo com trabalhos de agências de todas as regiões do país.

Os filmes foram criados pela Visualize Comunicação, agência responsável pelas campanhas publicitárias da Prefeitura de Pouso Alegre (Filme “Consciência”)

As obras finalistas são: Dois filmes de combate e prevenção da Covid-19, “Consciência” e “Mil Vezes”, e um filme do projeto turístico “Vem Pra Pouso Alegre”.

O Festival tem como princípio reconhecer e premiar os trabalhos desenvolvidos nas principais regiões do interior do país, além de incentivar os investimentos em talentos e tecnologia, visando sempre o aperfeiçoamento da criatividade e da qualidade dos serviços técnicos das agências e produtoras.

Carlos Filho

Para o Superintendente de Comunicação, Carlos Filho, esta classificação motiva ainda mais as futuras produções. “Estamos muito felizes por termos sidos selecionados. Desenvolvemos as campanhas sempre pensando na importância da informação para a população. Essa final demonstra que o trabalho em prol da ampliação do nome de Pouso Alegre está sendo bem realizado e isso é uma grande conquista e motivação para sempre buscarmos a excelência”, destaca.

Para o Superintendente de Comunicação, Carlos Filho, esta classificação motiva ainda mais as futuras produções (Filme ”Vem Pra Pouso Alegre”)

Rogério Faria, diretor da agência Visualize Comunicação, ressalta a importância da premiação. “Já estamos felizes por sermos premiados com a aprovação do ‘grande júri’ que é a população de Pouso Alegre e a satisfação do nosso cliente, mas o reconhecimento profissional nos mostra que ainda vale a pena buscar a criatividade como elemento especial em qualquer projeto de comunicação”.

Rogério Faria

A final será no Theatro Pedro II, em Ribeirão Preto, na próxima terça-feira (5), com troféus Ouro, Prata e Bronze para as peças vencedoras em cada categoria.

A final será no Theatro Pedro II, em Ribeirão Preto, na próxima terça-feira (5), com troféus Ouro, Prata e Bronze para as peças vencedoras em cada categoria (Filme ”Mil Vezes”)

Conheça mais sobre os filmes finalistas:

Filme “Consciência”

“Ao longo da pandemia causada pela covid-19 fizemos diversas campanhas para facilitar que todos compreendessem o que estava acontecendo e sendo feito. Esse filme foi criado com o objetivo alertar a população sobre as consequências de não se cuidar diante da pandemia do covid-19. Apresentamos várias classes e perfis de público reais mostrando o quanto tinham suas vidas impactadas pelas pessoas que não respeitavam a prevenção. Uma forma de mostrar que a atitude de cada cidadão ajudava o bem comum e o retorno da vida normal para todos”, explica o Superintendente de Comunicação.

Confira a peça em:

Mil Vezes

“Em tom bem-humorado, a campanha traz uma paródia sobre a música ‘um elefante incomoda muita gente…’ adaptada para as ações ‘usar a máscara, álccol em gel e manter o distanciamento…’, apresentada por um mímico e com a assinatura ‘Vamos ter que repetir mil vezes?’. Uma música que fixou na mente das pessoas e a expressão ‘vou ter que repetir mil vezes’ foi adotada pela população, que defendia a ideia e acabou sendo utilizada de várias formas orgânicas nas redes sociais”, conta Carlos Filho.

Confira a peça em:

Vem Pra Pouso Alegre

“Para encorar o projeto turístico Vem Pra Pouso Alegre, lançado pela Prefeitura e diversas entidades locais em outubro de 2021, produzimos um filme que retrata os atrativos do nosso município, estrategicamente divididos em quatro pilares: naturais, culturais, religiosos e comerciais. O objetivo é atrair visitantes e turistas e fomentar a economia local’, explica o Superintendente.

Confira a peça em: