Tratamento queridinho dos famosos: botox preventivo reduz rugas de expressão, explica cirurgiã-dentista Layla Dias

Procedimento é um dos mais procurados por celebridades antes dos 30 anos

Já não é mais segredo fazer uso de botox para combater as ruguinhas de expressão. O procedimento estético é um dos mais procurados e queridinho das famosas, como a artista Scheila Carvalho. Ela começou a usar a toxina botulínica de forma preventiva, antes dos 30 anos, para evitar a formação de rugas profundas.

A ex-É o Tchan continua seguindo os protocolos recomendados pela cirurgiã-dentista Layla Dias, especialista em harmonização facial, e hoje colhe os benefícios da técnica. “Não há uma idade específica para iniciar o tratamento. Contudo, nota-se que a busca se inicia a partir dos 25 anos, quando a pele começa a apresentar os primeiros sinais de envelhecimento. E o botox preventivo é uma aplicação de toxina botulínica em quem tem o desejo de manter a pele com a aparência jovem”.

O procedimento estético é um dos mais procurados e queridinho das famosas, como a artista Scheila Carvalho

Segundo Layla Dias, que trabalha devolvendo autoestima e autoconfiança nas pacientes, por meio das técnicas de harmonização facial, o botox não age na cútis, e sim, nos músculos. “Porém, o resultado é visível na pele. A toxina botulínica é uma substância capaz de paralisar ou impedir a contração dos músculos de uma determinada região. E esse relaxamento muscular é responsável por atenuar rugas faciais”.

A indicação mais precisa da toxina botulínica, segundo a cirurgiã-dentista, são as rugas dinâmicas, também conhecidas como rugas de expressão. “Trata-se de um método seguro, simples e eficaz. Quando realizado por profissionais capacitados e usado de forma criteriosa e segura, o tratamento alcança resultados excepcionais e naturais”, assegura Layla Dias.

A especialista em harmonização facial conta que a chave para ter um resultado bem natural com o botox vem da aplicação da técnica

Aparência naturalmente jovem

A especialista em harmonização facial conta que a chave para ter um resultado bem natural com o botox vem da aplicação da técnica. “O segredo do botox são os pontos que marcamos na região onde iremos aplicar a toxina. Cada profissional tem um protocolo e um padrão de marcação de pontos. Com toda certeza, o local e a quantidade aplicada fazem toda a diferença no resultado”, observa a cirurgiã-dentista.

A ex-É o Tchan continua seguindo os protocolos recomendados pela cirurgiã-dentista Layla Dias, especialista em harmonização facial, e hoje colhe os benefícios da técnica.

Regularidade e duração do botox

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O uso da toxina botulínica para atenuar rugas foi um dos maiores avanços da estética, segundo afirma Layla Dias. Mas é uma técnica que, depois de iniciada, deve ser feita regularmente. “Oriento minhas pacientes a fazerem a aplicação de botox de duas a três vezes por ano. Considero quase uma crença popular que a aplicação da Toxina Botulínica tem uma durabilidade média de 6 meses, quando, na realidade, a bula deste tipo de medicamento indica, em média, uma duração de 3 meses. Todavia, é trabalhado com uma duração média de 4 meses, que pode ser obtido com algumas medidas, para aumentar o tempo de duração, conforme o profissional prescrever”.

A durabilidade do procedimento, segundo ela, vai variar conforme fatores inerentes de cada indivíduo: “Os principais são: a idade do cliente (metabolismo mais ou menos acelerado), a prática de exercícios físicos, a exposição ao sol ou outros fatores, como até medicamentos que esteja consumindo”.