Tratamento de varizes sem cirurgia e sem repouso: técnicas não-invasivas como laser e alta tecnologia

Quando se fala em tratamento de varizes, automaticamente é normal que se pense em cirurgias doloridas e que exijam um repouso de alguns dias até que aconteça a recuperação completa. Porém, esses tipos de tratamento tiveram avanços tecnológicos e técnicas não invasivas permitem que a recuperação aconteça de uma forma muito mais simples e natural.

Em sua clínica especializada, a cirurgiã vascular Dra. Tatiana Losada trata diversos casos de vasinhos e varizes com base nessas técnicas. “Com esse tipo de tratamento desospitalizamos os pacientes, já que conseguimos cuidar e resolver os problemas deles no próprio consultório, e o melhor, não precisa de repouso”, explica ela.

O tempo de tratamento pode variar de acordo com cada caso, por isso a necessidade de uma avaliação completa feita por um especialista com realização de exame físico e um doppler. O período do outono/inverno inverno é o mais indicado para esses procedimentos já que há menor exposição a sol e a tendência é que as pernas fiquem mais cobertas.

“As varizes não estão entre problemas estéticos e sim trata-se de uma doença, por isso quem tem precisa tratar todo os anos. Segundo estudos, 50% das pessoas que têm vasinhos vão ter comprometimento de veia safena”, afirma Dra. Tatiana. Quando acontecem complicações de insuficiência venosa os sintomas mais comuns são dor, sensação de peso, cansaço e inchaço.

As varizes acabam sendo uma manifestação estética de uma doença venosa crônica e as causas delas podem variar entre fatores genéticos, ganho de peso, gestação e hormônios. “O tratamento é bem preciso, guiado por ultrassonografia, além de ser personalizado, ou seja, cada paciente é único e tem as suas particularidades. Tudo é feito de forma minimamente invasiva, não são necessários cortes, nem repouso ou internação hospitalar”, completa a cirurgiã.