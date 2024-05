Transformação digital revoluciona escritórios de advocacia

Nos últimos anos, a revolução digital tem remodelado significativamente a operação dos escritórios de advocacia e departamentos jurídicos. A crescente demanda por uma gestão eficiente de volumes massivos de casos jurídicos tornou a automatização de processos uma necessidade crucial para garantir precisão, eficiência e qualidade nos serviços prestados.

Sócio diretor do Perez de Rezende Advogados, Dr. Alessandro Couceiro

Um exemplo notável dessa transformação é a parceria entre Perez de Rezende Advogados, um escritório com mais de quatro décadas de referência no setor jurídico, e a Preâmbulo Tech, uma empresa paranaense pioneira em soluções inovadoras para escritórios de advocacia. A adoção do software jurídico CPJ-3C, juntamente com a integração do sistema CPJ-Cobrança da Legaltech, trouxe uma transformação significativa para o escritório, consolidando sua posição como um dos principais players na recuperação de crédito.

Uso de software inovador reduz trabalho burocrático e melhora gestão de processos em 35%

O software jurídico CPJ-3C, desenvolvido pela Preâmbulo Tech, simplificou as operações diárias do escritório, proporcionando agilidade, segurança e eficiência aos processos jurídicos e de cobrança. A integração entre os sistemas, iniciada durante a pandemia, quando os tribunais adotaram soluções digitais para manter a qualidade dos serviços, resultou em um aumento de 35% na eficiência em acordos e na gestão de processos.

O sócio diretor do Perez de Rezende Advogados, Dr. Alessandro Couceiro, destacou o impacto positivo das transformações tecnológicas nos últimos anos. Segundo ele, o software jurídico da Preâmbulo Tech tem sido um aliado valioso no cotidiano dos profissionais do Direito. “Essa parceria estratégica não só impulsiona a eficiência operacional do escritório, mas também garante a integração uniforme, segura e precisa de toda a operação jurídica e de cobrança, mantendo um padrão de serviço excepcional”, afirmou Couceiro.

Com mais de 150 mil processos ativos sendo gerenciados em suas cinco filiais, a colaboração com a Preâmbulo Tech permitiu uma redução de 40% no trabalho burocrático, comprovando a eficácia e o alcance do software jurídico CPJ-3C.

A Preâmbulo Tech, com mais de 35 anos de experiência, é reconhecida pela inovação e qualidade de seus serviços. Seus softwares CPJ-3C e CPJ-Cobrança têm impulsionado a produtividade e eficiência de escritórios de advocacia e departamentos jurídicos em todo o país, modernizando a prática jurídica brasileira e estabelecendo novos padrões de operação no setor.

Essa aliança entre tecnologia e advocacia não só otimiza a gestão de casos e processos, mas também redefine a forma como os escritórios operam, proporcionando uma vantagem competitiva no mercado jurídico. A transformação digital, portanto, não é apenas uma tendência, mas uma necessidade para aqueles que desejam se manter relevantes e eficientes no cenário atual.