Tragédia anunciada: ônibus da dupla sertaneja Conrado e Aleksandro acumulava quase 200 multas

Na manhã do último sábado (7), o Brasil foi surpreendido por uma triste notícia: mais uma voz marcante na música sertaneja perdia a vida em um trágico acidente. O ônibus que transportava a dupla Conrado e Aleksandro e sua equipe perdeu o controle na rodovia Régis Bittencourt em São Paulo. Seis pessoas não resistiram, entre elas, o cantor principal da dupla sertaneja formada em 2003.

Dupla formada em 2003 tinha nova formação desde 2019

Após o acidente, muitas especulações começaram a ser feitas sobre o que exatamente teria acontecido. Um vídeo que mostra o ônibus acima da velocidade circulou pelas redes sociais Segundo um levantamento do jornalismo da Record TV, o ônibus da dupla foi multado 182 vezes, a maioria justamente por excesso de velocidade. Os advogados da empresa que administra a dupla haviam dito que o vídeo que mostra o ônibus era antigo, mas eles voltaram atrás e agora afirmam que o registro foi feito em um ponto longe do local do acidente.

Vídeo do ônibus envolvido no acidente circula nas redes sociais. O veículo estava em alta velocidade

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, 19 pessoas estavam no veículo. Além da morte de Aleksandro e de mais cinco passageiros, 11 vítimas foram encaminhadas aos prontos-socorros da região com ferimentos leves. Apenas duas pessoas não sofreram lesões.

Sobre a dupla

Conrado & Aleksandro, uma dupla de sertanejo universitário formada em 2003 em Dourados, Mato Grosso do Sul, por Conrado Bardi de Jesus Bueno, o Conrado, e Luiz Aleksandro Talhari Correia o Aleksa. Em 2019, João Vitor Moreira Sales entrou na dupla como substituto de Conrado, mas o nome da dupla se manteve.