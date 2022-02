Tony Garrido participa de episódio da minissérie “Bossa Nossa”: ‘Tom, Vinícius e Orfeu da Conceição’

O episódio vai ao ar no próximo domingo (20), no Film&Arts

Para quem ama a Música Popular Brasileira (MPB), pode preparar a pipoca e o refrigerante porque no próximo domingo, 20, tem estreia do episódio ‘Tom, Vinícius e Orfeu da Conceição’, da minissérie “Boss Nossa”, no Film&Arts. Tony Garrido vai estrelar o episódio interpretando canções de Orfeu.



Tony Garrido, o Orfeu do filme de Cacá Diegues, vai se apresentar hits da peça Orfeu da Conceição, que consolidou a dupla Tom & Vinícius



A minissérie conta com 12 episódios repletos de grandes nomes da MPB, interpretando clássicos do gênero, como “A Felicidade”, “Se Todos Fossem Iguais a Você”, “Pela Luz dos Olhos Teus”, “Se Eu Pudesse/ O Barquinho”, e “Surfboard”, nas vozes de Tony Garrido & Noites de Orfeu, Roberto Menescal & Cris Delanno, Leila Pinheiro e Marcos Ariel.

Os episódios serão reprisados todas às terças-feiras, a partir das 20h30, e podem ser vistos nas operadoras de VoD que oferecem o Film&Arts no pacote



O próximo episódio a ser lançado é ‘Tom, Vinícius e Orfeu da Conceição’, dirigido por Carlos de Andrade e Liloye Boubli e produção original nacional do Film&Arts. Nele, Tony Garrido, o Orfeu do filme de Cacá Diegues, se apresentará com uma banda de craques da bossa nova. Eles vão interpretar hits da peça Orfeu da Conceição, de 1956, que consolidou o encontro da dupla Tom & Vinícius.

A série tem o objetivo de mostrar o legado da Bossa Nova e alguns episódios já foram ao ar



O episódio tem duração de 26 minutos e estreia no próximo domingo (20), às 21h30. O público também terá a oportunidade de ouvir Roberto Menescal contando a história de quando conheceu Tom Jobim, e como os dois selaram a grande amizade que rendeu a composição “Surfboard”.