“Tompero” para o mundo dos negócios gastronômicos

O Chef Erick Jacquin foi o convidado especial da Copa Energia, dona das marcas Copagaz e Liquigás, na última quarta-feira, 8 de junho, para dar uma palestra revelando o seu “tompero” diferenciado no mundo dos negócios gastronômicos, na Fispal Food Service.

Dono do refinado Presidént, nos Jardins, em São Paulo, além de outros três restaurantes, o chef francês, que foi a grande atração do evento, contou sobre sua jornada enquanto empreendedor e deu dicas preciosas como, por exemplo, a importância de encontrar e manter bons fornecedores ao longo da jornada, para quem já é empresário como para quem é iniciante ou pensa em abrir um negócio no setor.

“O convite ao Jacquin foi pensado considerando sua representatividade no segmento gastronômico. Levar alguém como ele para o evento é uma forma de atentar o público para a importância de empreender mitigando os riscos ao máximo e mantendo fornecedores parceiros ao seu lado, para o sucesso do negócio”, explica Vicente Longatti, Gerente Nacional de Vendas da Copa Energia.

Além da palestra, a companhia também ofereceu vouchers para novos clientes e a oportunidade de participar da dinâmica “Roleta das Vantagens”, com diversas vantagens comerciais.

A apresentação aconteceu no estande da Copa Energia na 36ª edição da Fispal Food Service, maior evento de comida fora do lar da América Latina. Além da palestra, a companhia também ofereceu vouchers para novos clientes e a oportunidade de participar da dinâmica "Roleta das Vantagens", com diversas vantagens comerciais.