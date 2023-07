Tomorrowland Brasil Countdown: A contagem regressiva para o festival mais esperado do ano!

Tomorrowland Brasil Countdown já está no ar desde sábado (01/07) e iniciou a contagem regressiva para o festival, que ocorre em outubro, em São Paulo, apresentando hits históricos

O Tomorrowland Brasil, o maior festival de música eletrônica do mundo, está prestes a agitar o país mais uma vez. Após sete anos de expectativa, o evento anunciou seu retorno à América do Sul, com uma nova edição marcada para os dias 12 a 14 de outubro de 2023. Em comemoração a esse momento especial, a rádio parceira do festival, MIX FM, lançou o programa semanal Tomorrowland Brasil Countdown.

A rádio MIX FM te convida para relembrar os momentos inesquecíveis do Tomorrowland

O programa, que estreou no último sábado às 23h, promete uma hora de pura energia e nostalgia, revivendo os melhores momentos gravados ao vivo de diferentes edições do festival. Os ouvintes terão a oportunidade de mergulhar na atmosfera mágica do Tomorrowland, mesmo estando distantes da bela área do festival no Parque Maeda, em Itu, município de São Paulo.

A contagem regressiva para a festa eletrônica mais aguardada está oficialmente iniciada

Com uma seleção dos maiores hits e DJs de todas as edições realizadas ao longo da história do festival, o Tomorrowland Brasil Countdown pretende proporcionar uma experiência única para os fãs brasileiros. Os ingressos para o The Reflection of Love 2023 foram esgotados em tempo recorde de apenas três horas, demonstrando o enorme entusiasmo do público.

A transmissão do programa acontecerá todos os sábados, sempre às 23h, e continuará até a data do festival, mantendo o público conectado e preparado para a grande celebração da música eletrônica. O Tomorrowland Brasil Countdown será o complemento perfeito para a programação já voltada para os amantes do gênero da MIX FM, sendo transmitido logo após o programa Club Mix.

É importante ressaltar que a parceria entre a MIX FM e o Tomorrowland Brasil tem como objetivo aquecer ainda mais os corações dos fãs, criando uma atmosfera de empolgação e expectativa para o retorno do festival ao Brasil. O público pode esperar uma jornada eletrônica inesquecível, repleta de batidas envolventes e momentos memoráveis.

Portanto, sintonize na MIX FM todos os sábados às 23h e embarque nessa contagem regressiva cheia de energia e emoção. O Tomorrowland Brasil Countdown é a oportunidade perfeita para reviver os melhores momentos do festival e se preparar para vivenciar novamente a magia e a intensidade que só o Tomorrowland é capaz de proporcionar.