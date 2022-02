Tommy Love, DJ consagrado na cena nacional, lança álbum “Reload” com maiores sucessos da carreira

O primeiro single de Tommy foi lançado em 2007, a faixa “Confusion”, que foi hit nos principais clubs da capital paulista

O Dj e produtor musical Tommy Love lança nesta sexta-feira (11) o álbum “Reload”. Com uma roupagem nova e mais moderna, o trabalho contará com regravações de seus maiores sucessos musicais, incluindo colaborações com Wanessa Camargo, Alinne Rosa e Adryana Ribeiro. O lançamento acompanha a comemoração dos 18 anos de carreira do artista, que se consolidou entre o público LGBTQI+ sendo, atualmente, um dos nomes mais influentes e respeitados na cena eletrônica nacional.

O novo trabalho está composto por hits como “Beast” (com Wanessa Camargo), Let’s Go People (com Adryana Ribeiro), “Bate Leque” (com Lorena Simpson), “Shake It Out” (com Alinne Rosa), além de Buddha, Libra, Pisces e Conga, grandes sucessos da noite LGBT nos últimos anos.

“São tantos anos fazendo música, que senti que era hora de recarregar meu trabalho, me reconectar com estas faixas que me deram tantas alegrias, e entregar pro público essa sensação de boas lembranças, mas criando novas memórias”, conta Tommy.



Além do trabalho com Rihanna, Tommy já produziu remixes oficiais para Sia, Jessica Sutta, ex integrante do grupo americano “Pussycat Dolls”.

O primeiro single de Tommy foi lançado em 2007, a faixa “Confusion”, que foi hit nos principais clubs da capital paulista. O sucesso de Confusion fez com que o DJ fosse considerado a maior revelação da cena em 2008. O talento como produtor rendeu a Tommy Love trabalhos importantes. Um de seus melhores momentos veio em 2012, ao ser convidado pelo DJ Hector Fonseca, de Nova Iorque, para assinar um remix oficial para a cantora Rihanna, o hit “Where Have You Been”. Além do trabalho com Rihanna, Tommy já produziu remixes oficiais para Sia, Jessica Sutta, ex integrante do grupo americano “Pussycat Dolls”.

Ao vivo, Tommy Love executa uma performance explosiva que não deixa ninguém parado: além de sua técnica com mixagens perfeitas, ele remixa e faz intervenções com acapellas e samples exclusivos. No novo álbum, as faixas com uma nova roupagem, prometem causar resultados ainda mais alucinantes e ousados, capazes de provocar sensações inesquecíveis na pista.