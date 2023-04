Tok&Stok oferece workshop gratuito de decoração com especialista em design floral

Aprenda a transformar sua sala de estar e jantar para diferentes ocasiões com as dicas da renomada decoradora Luiza Fiorito. As primeiras 50 pessoas ganharão um presente especial da Tok&Stok

A Tok&Stok, uma das maiores referências em móveis e decoração no Brasil, realizará na próxima quarta-feira (19), às 19h, um workshop de decoração de ambientes com a renomada decoradora e empresária Luiza Fiorito, especialista em design floral pela Flower Academy de Londres. Workshop de decoração: Tok&Stok traz Luiza Fiorito para ensinar dicas de ambientação, mesa posta e arranjos florais Durante o evento, que será realizado na unidade da Tok&Stok em Pinheiros, em São Paulo, Luiza dará dicas de ambientação, mesa posta e arranjos florais, ensinando maneiras simples de transformar uma sala de estar e uma sala de jantar para diferentes ocasiões: um momento com a família, com os amigos e um date. Além das dicas valiosas da especialista, os primeiros 50 participantes que chegarem ao evento receberão um presente especial da Tok&Stok. As inscrições para o workshop podem ser feitas através da plataforma Sympla e a participação é gratuita. Tok&Stok traz Luiza Fiorito para ensinar dicas de ambientação, mesa posta e arranjos florais Com mais de 20 anos de experiência em criações arquitetônicas e cenográficas, Luiza Fiorito é uma referência em decoração e design floral no país. O evento é uma excelente oportunidade para quem deseja aprender mais sobre decoração e deixar a casa ainda mais bonita e aconchegante. Serviço | Dicas para decorar a casa

Data: 19 de abril às 19h

Endereço: Tok&Stok Pinheiros

Marginal Pinheiros, 136 – Cidade Jardim

Inscrição: Sympla

Gratuito