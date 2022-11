Tok&Stok enaltece artesanato brasileiro com objetos de decoração e móveis a partir de R$9,90

‘Viagens pelo Brasil’ é inspirada na beleza única da produção manual brasileira de Norte a Sul

Com mais de 400 produtos assinados por artesãos das cinco regiões do país, a Tok&Stok lança a coleção Viagens pelo Brasil. A nova coleção convida o consumidor a embarcar em uma viagem em busca de um dos maiores patrimônios culturais brasileiro: o artesanato raiz. Existem inúmeras expressões autênticas que marcam toda a multiplicidade criativa, e a campanha visa valorizar e estimular essa produção, propagando os saberes e histórias que fazem dela uma manifestação única do país.

A coleção é composta por louças, objetos de decoração e móveis com preços que variam entre R$9,90 e R$4.599,00

Contando histórias únicas com diferentes narrativas, cada região traz sua particularidade: a fauna da região Amazônica em foco no artesanato do Norte, trançados, bordados e cerâmicas do Nordeste, cultura em harmonia com a natureza no Centro-Oeste, a tradição em diferentes matérias-primas no artesanato do Sudeste e a valorização da cultura local e baixo impacto ambiental no Sul.

A coleção é composta por louças, objetos de decoração e móveis com preços que variam entre R$9,90 e R$4.599,00 e estão disponíveis nas lojas, no e-commerce e aplicativo da Tok&Stok.