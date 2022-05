Todos os ritmos: artistas independentes de Brasília ganham Especial para celebrar 10 anos do canal Music Box

Programa “Especial Music 10 anos- Brasília” prestigia os talentos da cena musical brasiliense no próximo sábado (28)

Brasília não é mais só a cidade do rock e ponto de encontro do sertanejo, no quadrado há uma variedade de ritmos e muitos talentos locais que merecem destaque.

Com os tradicionais macacões e girassol que dá nome a banda, Sunflower Jam marca presença no Special Music

O canal Music Box Brazil sabe disso, e para comemorar o marco de 10 anos no ar, não poderia deixar de celebrar a cena musical independente. Foi com esse objetivo que surgiu a ideia do programa “Especial Music 10 anos- Brasília”.

Banda Caos Lúdico é convidada importante do Special Music

Apresentado por Letícia Helena e gravado no Estúdio Orbis, o programa especial teve participações das bandas “Atitude Feminina”, “Caos Lúdico”, “Sunflower Jam” e “Rivas e Ravel”, que já são verdadeiros ícones da cena independente do Distrito Federal.

Atitude feminina: banda traz toda sua representatividade para o Special Music

Além de apresentações exclusivas para o programa, os artistas cederam entrevistas sobre a importância do Music Box Brazil no fomento à cena independente. A estreia é no próximo sábado (28) às 21h35. Para assistir é só ficar de olho no canal Music Box Brasil, disponível nas melhores tvs por assinatura ou também na plataforma de streaming Box Brazil Play.