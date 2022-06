“Todo mundo que já amei me fez chorar”: Cleo e roteirista Tatiana Maciel lançam livro que traz discussões sobre relacionamentos tóxicos com humor e acidez

Com contracapa de Djamila Ribeiro, publicação da Editora Melhoramentos é estreia da atriz e cantora no universo literário e se torna um guia para situações abusivas

Se relacionar é a arte de sobreviver, muitas vezes com bom humor e toques de irreverência aos altos e baixos da vida. Lidar com interesses amorosos não correspondidos ou o cabo de guerra para se mostrar o mais forte no jogo do desinteresse, pais autoritários e colegas de trabalho traiçoeiros, deveria vir com um manual de instruções.

Cleo revela que lançará música e videoclipe com tema relacionado ao livro

Enquanto uma fórmula infalível para se libertar dessas relações tóxicas ainda não foi descoberta, a multiartista Cleo e a escritora Tatiana Maciel escreveram Todo Mundo que Amei já me Fez Chorar, que acaba de ser lançado pela Editora Melhoramentos como uma forma de discutir o tema de forma acolhedora e leve.

Música e literatura

A obra que marca a estreia da atriz, cantora e produtora de cinema no universo literário – e terá música e videoclipe lançados especialmente para complementar o livro – surgiu após uma série de desabafos de Cleo em seu Instagram que, ao receber inúmeros relatos entre seus mais de 20 milhões de seguidores sobre as próprias experiências, sentiu necessidade de se aprofundar no tema.

Além das autoras, o livro conta com a cantracapa da best-seller Djamila Ribeiro

No livro, composto por contos, as autoras assumem diversas personagens e com muito bom humor, delicadeza e um pouco de acidez, descobrem junto às leitoras uma forma mais saudável para relacionar-se consigo e com os outros.

“Gostaria de agradecer a todas as pessoas inesperadas que cruzaram meu caminho e me surpreenderam com seu colo, suas palavras, seu acolhimento em tantos momentos que precisei de apoio, quando estava intoxicada e machucada por pessoas que não sabem amar (não foram poucas vezes). São esses momentos que me possibilitam identificar quem de fato me faz bem e procurar cada vez mais me cercar de pessoas não tóxicas (essas, sim, são poucas). Vocês sabem quem vocês são e vocês sabem quem vocês não são”, diz Cleo no início do livro.

Arte política

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Djamila Ribeiro, autora de O Pequeno Manual Antirracista, exalta na contracapa a importância deste tipo de obra, que define como uma ‘arte política’, já que faz as pessoas refletirem sobre temas importantes na sociedade e as tocam de maneira sensível. “Nesse sentido, a iniciativa de Cleo na literatura é muito bem-vinda. Há anos a artista vem se preparando para este momento e em Todo Mundo que Amei já me Fez Chorar, escrito em parceria com Tatiana Maciel, dialoga de uma forma envolvente com mulheres que resistem às tentativas do patriarcado de naufragá-las.”, afirma.