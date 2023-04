“Todo mundo chocado”, diz proprietário de escola alvo de ataque em Blumenau-SC

Aparecido Vicente destacou que “o foco do criminoso era as crianças”

“Todo mundo chocado!”. Esse é o sentimento que tomou conta de Blumenau-SC, segundo o proprietário da escola infantil Cantinho do Bom Pastor, alvo de um ataque na manhã de quarta-feira (5) que tirou a vida de quatro crianças.

Crianças brincavam no parquinho da escola no momento do ataque Crédito: Reuters



“Todo mundo chocado. Ninguém espera isso, o cara pular o muro de uma escola, fazer uma barbaridade dessa e depois se entregar”, conta Aparecido Vicente, proprietário da escola há 15 anos, em entrevista concedida ao Brasil Urgente.

As vítimas: Enzo Barbosa, Larissa Toldo, Bernardo Machado e Bernardo Pabst Crédito: Redes Sociais



Aparecido conta que no momento do ataque às crianças que estudam na unidade educacional estavam brincando no pátio e que o autor, ao pular o muro, foi diretamente da direção dos pequenos para realizar o ataque usando uma machadinha.

Familiares ocuparam a frente da escola rapidamente para ter notícias sobre os filhos Crédito: Polícia Militar



“As crianças estavam tudo no pátio brincando. O ataque foi aqui no parquinho e as professoras retiraram as crianças rapidamente. O foco do criminoso era as crianças mesmo”, afirma Aparecido.

A escola atende 240 crianças de 1 a 12 anos. Após a tragédia que tirou a vida de quatro crianças de 4 a 7 anos, o proprietário da Cantinho do Bom Pastor conta que todos os pais foram rapidamente acionados e receberão todo o suporte nesse momento, assim como os alunos.



“A gente comunicou urgentemente e os pais chegaram rápido pra pegar as crianças. Vamos ter acompanhamento psicológico pros pais e pras crianças e vamos ver se a gente consegue retomar a vida normal”, pontua Aparecido Vicente.