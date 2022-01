”Toda sexta pode mandar mensagem e beber cerveja com Mark Zuckerberg”, diz funcionário do WhatsApp

O engenheiro disse que tem uma plataforma interna de bate papo só para os funcionários do Whatsapp

Marcelo Quinta é um dos engenheiros do WhatsApp e conversou com Mauricio Meirelles no quadro Achismos, programa em que Meirelles tira todas as dúvidas de cada profissão. Durante o bate papo ele contou que toda sexta-feira eles podem conversar com o patrão Mark Zuckerberg e até tomar cerveja.

“Quando entrei na empresa ele deu boas-vindas, foi mito legal, totalmente aberto. Antes da pandemia podíamos fazer perguntas para ele ao vivo em um auditório, agora é através da plataforma”.

Sobre os temidos golpes cada vez mais presentes na vida de quem usa a plataforma de bater papo, Marcelo faz questão de dar a dica para que os usuários não caiam em golpes:

“WhatsApp pode te mandar WhatsApp, mas nunca vão te pedir um código enviado por outra plataforma. Vai pedir para colocar uma senha de seis dígitos”.

A entrevista completa está no link abaixo: