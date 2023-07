Tito e Gabriella: a dupla sensação do sertanejo cristão lança mais um sucesso

Clipe da música “Eu Não Vou Parar” acaba de ser publicado no YouTube da dupla e já tem mais de 14 mil visualizações

A dupla gospel que está abalando o cenário musical acaba de lançar mais um sucesso. Os irmãos Tito e Gabriella, acumulam diversos sucessos e a música recém lançada é mais um hit daqueles que veio pra ficar na cabeça dos fãs. Nascidos em Niterói – Rio de Janeiro – os irmãos cresceram imersos no mundo da música, acompanhando o pai, o cantor Álvaro Tito, em turnês e shows por todo o Brasil. Essa experiência única despertou em Tito e Gabriella uma paixão ardente pela música.

Capa do clipe oficial da música “Eu não vou parar” da dupla gospel Tito e Gabriella



Comemorando uma trajetória de sucesso de 12 anos, eles conquistaram o coração dos fãs desde o seu primeiro trabalho profissional, lançado em 2015 pela prestigiada Universal Music. Os irmãos provaram ser artistas comprometidos com seus princípios, recusando-se a abandonar sua essência cristã quando receberam um tentador convite para explorar outros gêneros musicais em 2018. Tito e Gabriella permanecem firmes em sua fé, usando seu talento para tocar os corações das pessoas e inspirá-las através da música gospel, em um estilo que o público mais jovem ama: o sertanejo.

Os irmãos Tito e Gabriella acaba de lançar mais um sucesso da música gospel

Em 2020, a dupla alcançou um marco significativo ao gravar seu primeiro DVD sertanejo, sob a direção do renomado produtor Jenner Melo, que trabalha com artistas como John Amplificado, Zé Neto e Cristiano, Israel Novaes, entre outros. Esse projeto grandioso contou com colaborações de peso, como Jefferson Moraes, Os Parazim, Casa Worship e até mesmo do próprio Álvaro Tito. O resultado? Um álbum poderoso e autêntico que representa o melhor da música sertaneja gospel com uma mensagem de esperança e fé.

Clipe da música “Eu Não Vou Parar” é lançado pela dupla Tito e Gabriella

Recentemente, Tito e Gabriella deram um passo importante em suas carreiras ao assinarem contrato com a gravadora Todah Network. Essa parceria estratégica permitirá que eles alcancem um público ainda maior e expandam sua influência no cenário musical.

Com uma base de fãs apaixonados de 50 mil seguidores em todas as redes sociais, Tito e Gabriella são considerados verdadeiros ícones para os jovens cristãos. Sua música autêntica e contagiante ecoa nos corações daqueles que buscam uma conexão mais profunda com sua fé. Eles já brilharam em programas de rádio e TV em todo o Brasil, compartilhando sua história de vida inspiradora e lançando projetos musicais que deixam uma marca única.

A energia vibrante de Tito e Gabriella em suas apresentações ao vivo são um tempero que faz seus shows completos e envolventes. São aproximadamente 2 horas de muita animação com uma mistura irresistível de músicas conhecidas pelo público cristão e suas próprias composições originais, que caíram no gosto dos jovens de todo o país. A presença de palco carismática e divertida dos irmãos transforma cada apresentação em uma experiência memorável que o público ama.

Os lançamentos da dupla estão disponíveis em seu canal oficial no YouTube, onde acumulam quase 1 milhão de visualizações. Seu último single do DVD, “Máscaras”, já ultrapassou a marca de 500 mil visualizações, provando que seu talento é irresistível para o público. O clipe oficial da música “Eu Não Vou Parar”, o mais recente sucesso da dupla que está conquistando o Brasil pode ser ouvido no YouTube raíSys Music.

