Tirullipa estreia Arraial no Centro de Tradições Nordestinas

O evento acontece em 24 de junho às 20h

Após inovar com as apresentações de lives, batendo recorde de horas e espectadores, Tirullipa quer inovar novamente. O humorista, que montou uma casa de comédia, a Tirú House Comedy, com mais de 12 humoristas que produzem conteúdo de humor para as redes sociais o dia todo, agora fará um Arraial para ninguém botar defeito.

Junto com os humoristas da Tirú House Comedy, Tirullipa estreará o Arraiá da Tirú House, e se tratando de Arraial, não poderia ter escolhido melhor lugar, o CTN – Centro de Tradições Nordestinas

Junto com os humoristas da Tirú House Comedy, Tirullipa estreará o Arraiá da Tirú House, e se tratando de Arraial, não poderia ter escolhido melhor lugar, o CTN – Centro de Tradições Nordestinas.

O humorista, que montou uma casa de comédia, a Tirú House Comedy, com mais de 12 humoristas que produzem conteúdo de humor para as redes sociais o dia todo

O CTN, com 31 anos de existência e tradição, é um pedaço do Nordeste em São Paulo, e Tirullipa viu a oportunidade de fazer um arraial tão grande e tão completo como os que existem pelo Nordeste, mas no Sudeste.

Com capacidade para até 8.000 pessoas, no dia 24/06/2022, o Arraiá da Tirú House Comedy trará nomes de peso para sua festa. Serão eles, a banda de forró Circuladô de Fulô, o sanfoneiro Fernandinho do Acordeon, a Quadrilha Explosão Paulista, com direito a celebração do Casamento do Matuto com o elenco da Tirú House

Os ingressos já estão à venda, eu se fosse você, não ficaria fora dessa festa que promete ser tudo!