Tília lança álbum “2003” com participação do Kevin O Chris, Dennis e mais!

Considerada uma das maiores apostas do pop nacional, Tília acompanha o mercado da música desde pequenininha, mas precisou do amadurecimento como pessoa e artista para dar o passo mais importante da carreira de um cantor iniciante.

A cantora Tília lança o seu álbum de estreia intitulado “2003” nesta terça-feira, 10 de maio, às 20h. O super projeto traz como lead single a faixa “roubando a cena” que conta com a participação dos gigantes da música Kevin O Chris e Dennis, além de ganhar um super videoclipe que chega no canal do Youtube da artista no dia 12 de maio, quinta-feira às 19h.

Anunciado no mês passado, o trabalho é composto por oito faixas, três já conhecidas pelo publico: “venda casada”, “TÔ PRONTA!” e “convoca”, que juntas ultrapassam 2 milhões e meio de reproduções nas plataformas digitais. Além das cinco inéditas: “roubando a cena” feat. Dennis e Kevin O Chris, “para que tá feio”, “arrepiou” feat OIK, “implora amor” e “tá tarada”.

“Estou realizando um grande sonho com esse trabalho e quero muito que as pessoas ouçam o álbum faixa por faixa, na ordem que eu coloquei. Até a ordem das faixas fazem diferença na minha cabeça, para que as pessoas me conheçam mais. Coloquei um pouco de mim e da minha vida pessoal em cada uma das músicas e estou muito ansiosa para receber o feedback do meu público.” adianta a cantora.

ESCUTE AQUI: https://ffm.to/2003_album

“Mesmo convivendo com esse universo através dos meus pais, precisei aprender muito e me construir como artista para desenvolver um trabalho como “2003”. Desde conquistar os profissionais envolvidos na minha carreira, fazer com que eles apostassem em mim como cantora, até entender de fazer clipe, fazer música, fazer show.. Venho me preparando muito e sou extremamente grata por conseguir lançar para o mundo um álbum com essas parcerias de peso, produções incríveis e completo como eu sempre sonhei.” explica.

Ela escolheu para o seu primeiro grande projeto da carreira, os anos 2000 como inspiração. A época foi marcada por diversos grandes acontecimentos no mundo do pop, que serviram de referência para a estética do trabalho. Além disso, “2003” é o ano de seu nascimento.

Apesar da parte visual relembrar o pop dos anos 2000, a sonoridade do álbum é bastante atual, mistura alguns dos gêneros musicais urbanos e traz referências do trap, pop e funk.

“Depois de conhecer, me testar e lançar várias músicas para saber onde eu me sentia mais confortável, artisticamente falando, eu me encontrei no funk, no pop e no trap. Então no meu álbum trouxe muito desses três gêneros.” explica Tília

“Em “2003” tem quatro produtores incríveis envolvidos: o Dennis, que fez ‘venda casada’ e ‘roubando a cena’, junto com o Maikinho, que é responsável por praticamente todas as músicas do Pedro Sampaio. O Pepe, que faz vários traps incríveis com uma galera muito talentosa. E o LK, que é muito conhecido como cantor do 3030, mas produz demais e fez a música romântica do álbum, que eu amei ter na tracklist.” releva.

Acumulando mais 14 milhões de reproduções nas plataformas digitais, Tília vem crescendo exponencialmente desde o seu primeiro lançamento musical, em 2020. De lá pra cá, a artista de 19 anos foi destaque nos maiores veículos de comunicação do país e segue chamando atenção do público. “2003” marca um novo momento da carreira, reforçando sua identidade e sonoridade.