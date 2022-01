Tiago Leifert revela que filha, de apenas 1 ano, está com câncer

O apresentador e a esposa foram a público alertar os pais e responsáveis sobre o tumor

Neste sábado (29), o apresentador Tiago Leifert e a esposa, Daiana Garbin, postaram um vídeo no Instagram contando que a filha do casal, Lua, de um ano, está com câncer. A descoberta da doença ocasionou o afastamento de Tiago Leifert do ‘The Voice Brasil’ e a saída precoce do apresentador da Rede Globo, antes do término do contrato.

Daiana explicou que a filha está bem, já na quarta sessão de quimioterapia



A pequena está com retinoblastoma, um tipo de tumor raro, com cerca de 200 casos por ano no país. Esse câncer se desenvolve na região dos olhos e afeta crianças com até dois anos. O casal explicou que descobriram a doença da filha em outubro de 2021, após Tiago perceber que algo não ia bem na visão da filha.



“Normalmente, é um câncer que acontece em crianças muito pequenas, antes dos 2 a 3 anos de vida. É quando a criança não fala, então ela não consegue expressar que ela não está enxergando mais e os pais não percebem”, explicou Daiana. Tiago contou que percebeu um movimento irregular no olhar da filha, foi quando o casal decidiu levá-la ao médico.

A pequena está com retinoblastoma, um tipo de tumor raro, com cerca de 200 casos por ano no país



Daiana explicou que a filha está bem, já na quarta sessão de quimioterapia e que ainda não sabe quando o tratamento acabará. No vídeo, o casal mostra Lua serelepe e sorridente. A mãe prometeu que irá falar mais sobre o assunto no Instagram (@garbindaiana) como forma de alerta.



O casal pediu para que o público torça pela recuperação da filha. Ambos disseram que estão bem na medida do possível e que só fizeram o vídeo para servir de alerta para muitos pais e familiares. Tiago e Daiana pediram também doações ao GRAAC, onde Lua está fazendo parte do tratamento.



A coluna deseja uma ótima recuperação para a pequena Lua e força ao casal tão querido.