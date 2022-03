Tiago Abravanel fez ‘lipo de bochecha’ para entrar no BBB22, o responsável pelo procedimento foi o médico Danilo Bravo

O nome técnico do método é ultrassom microfocado, realizado por meio de um equipamento chamado liftera

Antes de entrar no reality ‘Big Brother Brasil’, Tiago Abravanel recorreu aos cuidados do médico Danilo Bravo para aparecer em rede nacional com o rosto mais harmônico. Entre os procedimentos realizados às vésperas do pré-confinamento, ele fez uma “lipo de bochecha”.

O nome técnico do método é ultrassom microfocado, realizado por meio de um equipamento chamado liftera. E apenas uma sessão do liftera pode chegar a R$ 10 mil.

Além de Tiago e Naiara, o Dr. Danilo Bravo tem diversos outros clientes famosos, como Valesca Popozuda, Rodolffo, Gabi Lopes, entre outros

“Ele serve para queimar algumas gorduras na região. É um procedimento que muitas pessoas comparam à bichectomia, porque dá uma afinada no rosto, só que é muito menos invasivo”, explicou Dr.Danilo Bravo.

O liftera tem dupla função: além de provocar esse efeito de bichectomia, ele ainda estimula o colágeno na pele do rosto e se tornou bastante requisitado, inclusive pela também Ex-BBB Naiara Azevedo, que se submeteu ao procedimento às vésperas do reality, também pelas mãos de Bravo.

“A Naiara tinha passado comigo em agosto, mas em dezembro ela me ligou dizendo que precisava estar impecável, mas não me disse o motivo. Fizemos o refinamento e ela entrou no programa. Ela havia feito uma harmonização bem sutil, e aproveitamos para retocar botox, olheira, bigode e o queixo”, comentou o médico.

“Ele (Tiago) também fez botox e preenchimento das olheiras. E ele simplesmente não sente dor. Durante todo o tempo ele fazia cara de paisagem. E quando concluí, ele ainda questionou se já havia terminado, reforçando que não havia sentido nada”, lembrou.

