Tia Má nega que vai para o ‘BBB22’ e dispara: “Seria cancelada”

A influenciadora fez uma live com seus seguidores e falou sobre os rumores de sua participação no reality show

Na manhã desta segunda-feira, (10), a influenciadora digital e atriz Maíra Azevedo, a Tia Má, fez uma live em seu Instagram (@tiamaoficial) para negar os rumores da sua participação no ‘BBB22’.

“As pessoas se assustam com pessoas como eu. Eu sou altiva, sou assertiva…”, disparou Tia Má. Ela também revelou que seria cancelada no reality show, mas que toparia sim e que aguentaria a pressão do confinamento.

Sobre preconceito, tia Má disse que as pessoas querem mandar no que os outros pensam e tentam a todo momento calar uns aos outros. E a respeito do posicionamento de Ícaro Silva sobre o ‘BBB’, onde ele disse que o programa era “medíocre”, ela disse que as pessoas o criticaram sem embasamento e ainda disparou que “as pessoas se sentem confortáveis em aniquilar pessoas pretas”, em suas palavras. Ainda contou que quando disse que não gostava da expressão “passar pano”, pessoas desejaram sua morte.

Tia Má também falou a respeito do preconceito que sofre devido a sua religião, o Candomblé, e disse que todas as vezes que fala que é “de axé”, as pessoas as atacam. Mas que não tem medo de mostrar seus posicionamentos e nem os muda, encerrou.