Thiaguinho e Marcus Buaiz assumem como novos sócios investidores da insurtech Azos

O artista e o empresário, que são parceiros em outros negócios, também farão parte do conselho da empresa

Após receber mais de R$ 100 milhões em investimentos de fundos como Kaszek, Maya e Munich Re, a insurtech Azos anuncia a chegada de dois novos sócios investidores no negócio: Thiaguinho e Marcus Buaiz. O artista e o empresário vão ocupar cargos no conselho da empresa.

“Os cargos estratégicos das empresas precisam cada vez mais dar espaço para pessoas experientes, competentes em suas trajetórias”, afirma Rafael Cló, CEO da Azos

A entrada deles no negócio acompanha uma tendência do mercado e das grandes marcas, que passaram a entender que não só executivos de carreira podem somar no dia a dia empresarial. “Os cargos estratégicos das empresas precisam cada vez mais dar espaço para pessoas experientes, competentes em suas trajetórias e com ampla vivência de mundo”, afirma Rafael Cló, CEO da Azos.

Em operação desde abril de 2021, a insurtech oferece apólices de seguro de vida a partir de R$ 5, para níveis de cobertura que variam entre R$ 20 mil a R$ 2 milhões. Com o uso de tecnologias avançadas, os produtos podem ser facilmente contratados no site ou app da Azos ou por meio de corretores parceiros. Em todos os casos, não se exige a realização de exames médicos. Em um dia útil, o segurado aprovado recebe a apólice. Atualmente, a empresa possui mais de R$ 4 bilhões em capital segurado.

A proposta é que o cantor atue mais fortemente nas áreas de comunicação e diversidade da empresa

A proposta é que o cantor atue mais fortemente nas áreas de comunicação e diversidade da empresa. De acordo com Rafael, Thiaguinho é um dos maiores artistas e comunicadores do Brasil, e sua chegada à Azos amplifica o debate sobre os benefícios do seguro pessoal para um público ainda maior.

“Como uma empresa nova em um mercado com pouca penetração no Brasil, a Azos tem o desafio de se apresentar e despertar o interesse e a consciência das pessoas para a importância do seguro pessoal. O Thiago conhece bem o público brasileiro e será o nosso principal porta-voz nesse movimento”, complementa Rafael.

Em operação desde abril, a insurtech oferece apólices de seguro de vida a partir de R$ 5

Já Marcus Buaiz, que foi quem fez a ponte do artista com a insurtech, terá voz no conselho para as áreas de negócios e marketing. “Marcus oferece grande bagagem como empreendedor e empresário, considerando o sucesso das empresas como Spark, Beedoo, Jay40 e do gin DryCat, das quais é sócio”, explica o CEO.

Azos anuncia a chegada de Thiaguinho e Marcus Buaiz, os novos sócios investidores no negócio

O maior desafio e propósito da insurtech é democratizar o acesso ao seguro de vida no Brasil, que ainda é muito restrito, tornando os produtos, como seguro de vida, seguro contra doenças graves e invalidez, mais acessível às pessoas. “Demos um match de valores e de intenção. Nós, Thiaguinho e Marcus, temos total clareza do impacto positivo que um seguro de vida pode trazer para a estrutura financeira de uma família e queremos que mais e mais pessoas também tenham essa consciência”, afirma Cló.