Thiago Soares, bailarino brasileiro com carreira internacional, é destaque da revista 29 Horas do mês de maio

Considerado um dos maiores bailarinos deste século, o brasileiro Thiago Soares ocupou por mais de dez anos o cobiçado posto de primeiro bailarino do Royal Ballet de Londres e já se apresentou em mais de 30 países. Nos dias 25, 26, 27 e 28 de maio, ele leva ao palco do Teatro Multiplan (dentro do Village Mall, na Barra) o espetáculo “Último Ato”, sua derradeira turnê internacional.

Nascido em São Gonçalo e criado em Vila Isabel, o interesse de Thiago pela arte surgiu aos 9 anos de idade, quando começou a frequentar uma escola de circo. A paixão pela dança foi despertada quando ele tinha 15 anos e integrava um grupo de Street Dance. Depois de passar pelo corpo de baile do Theatro Municipal do Rio, conquistar uma medalha no Concurso Internacional de Dança de Paris e vencer o Concurso Internacional do Ballet Bolshoi, dançou com o Ballet Kirov (de São Petersburgo) e, por fim, chegou ao consagrado Royal Ballet, de Londres.

Aos 40 anos, a estreia mundial dessa última turnê internacional foi em Lisboa, no final de abril, e deve rodar o Brasil nos próximos meses, sempre que a agenda de Thiago permitir – afinal, atualmente ele trabalha como diretor do Ballet de Monterrey e passa a maior parte de seu tempo no México.

“É uma produção que brinca com a ironia de ser de fato uma despedida. Dizem que o bailarino tem sua primeira morte quando deixa de dançar. O espetáculo mostra que as coisas não são bem assim, que é possível ir além, se desconstruir e se reinventar, com novos formatos e novas linguagens. Hoje apenas apago uma luz para acender tantas outras”, diz.

Aos 40 anos, Thiago Soares também é diretor do Ballet de Monterrey

Em um universo em que a alta performance da juventude é tão valorizada, o agora quarentão Thiago investe em novos projetos – sempre ligados ao movimento e à dança: “Há alguns anos eu mesmo dei início a um processo de transição, abandonando papéis tradicionais e focando em protagonistas de outro tipo, mais apropriados para as minhas habilidades. Acredito que, quanto antes você inicia esse processo, menos doloroso, agressivo e sofrido ele será. Comigo tem sido assim, suave e gradual. Me sinto muito bem com o meu corpo hoje, me considero livre e estou me divertindo”, conclui Thiago.