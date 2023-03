Thiago Rocha, especialista em investimentos, mostra como ter lucros pelo Day Trade

Para o especialista em investimento, o maior desafio é acertar o timing do mercado e ter consistência de lucro ao longo do tempo

A expectativa de ganhar dinheiro em curto prazo, trabalhando poucas horas por dia, atraiu uma multidão de investidores para o mercado de investimentos, especialmente na modalidade Day Trade, em que, de forma sucinta, são efetuadas compras e vendas de ações em um único dia.

“Além de ser um mercado de grande volatilidade, o maior desafio do investidor é acertar o tempo do mercado e ter consistência de lucro”, pontua o especialista



Esse tipo de operação ganhou popularidade, especialmente, nas redes sociais, impulsionada pela ação de influenciadores digitais e “gurus do investimento”, que ostentam em seus perfis vidas luxuosas e confortáveis, fruto do suposto trabalho exclusivo de trader.

O especialista em investimentos afirma que o Day Tarde é uma das operações mais procuradas por quem está começando

Para muitas pessoas, este processo é complexo e de difícil compreensão, por isso, o influencer e especialista em investimentos, Thiago Rocha, capacita, por meio de mentoria, novos investidores.

O Day Trade na prática

“Assim como o nome sugere, Day Trade consiste em operações de compra e venda de ações na bolsa de valores em um único dia. O objetivo é obter lucro com a diferença entre o momento da compra e da venda. Não é tão fácil como parece, mas, também, nem tão impossível, pois além de ser um mercado de grande volatilidade, o maior desafio do investidor é acertar o tempo do mercado e ter consistência de lucro ao longo do tempo”, contextualiza o influencer.

Thiago Rocha ensina como funciona o Day Trade na prática, sem falsas promessas

Entrar no mercado de ações era um processo extremamente burocrático e limitado aos grandes investidores, mas, hoje, para abrir uma conta em uma corretora leva menos de dois minutos e, em menos de uma hora, o número da conta é liberado para a pessoa começar a investir

“O trade é uma das operações mais procuradas por quem está começando, pois não exige grandes investimentos e é possível operar com um recurso que o investidor ainda não tem”, finaliza Thiago Rocha.