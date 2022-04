Thiago Coutinho, maior nome dos torneios de tênis, se torna destaque no mundo da moda

O relações públicas é uma das grandes referências internacional para marcas brasileiras no exterior

Thiago Coutinho é uma grande revelação no mundo na moda. Mas esse crédito todo só foi possível porque o relações públicas é o segundo maior organizações de torneios de tênis do mundo. Com o grande nome internacional, Coutinho agora faz sucesso na moda e arte.



Thiago morava na capital de São Paulo desde os 19 anos e em 2017 enquanto trabalhava em Bueno Aires, na Argentina, recebeu o convite para gerenciar um complexo de tênis internacional em Cancún, no México. O desafio foi aceito com muito sucesso.

“Em 2018 conseguimos nos consagrar no mercado e nos tornamos o maior Centro de Torneio de Tênias das Américas, e em 2019 fui a segunda pessoa que mais organizou torneios no mundo, perdendo apenas um organizador do Oriente Médio, consegui organizar 59 torneios de U$15 mil e torneios Juniors chegou a marca de 80”, contou.



Na pandemia, com o fechamento dos eventos, Thiago precisou ser criativo. Pensando na sua formação, Coutinho foi para a cidade mexicana de Guadalajara para trabalhar como Relações Públicas.

“Comecei a realizar produção excetivas de moda para marcas que queriam fotografar no Caribe e auxiliava essas marcas a ter qualidade de produção internacional”, contou.

Uma dessas assessoradas é a JAY C Beachweer. A marca fundada por brasileiras foi assistida pelo Thiago. O lançamento oficial que aconteceu nesta quarta-feira (13) contou com toda a participação e cuidados do comunicador.



“Tudo é muito pensado para atender os clientes. Para esse lançamento fiquei responsável pela lista de convidados, DJs, comida, e produção do evento e comunicação”, contou.

Thiago também deu um toque especial para a Splash Boutique. No ano passado, ele recebeu o convite para trabalhar como assistente do diretor criativo e também foi responsável pelo private label, parte da fábrica que produz para outras marcas.

“Na organização do São Paulo Fashion Week fiquei responsável por trabalhar com influencer, jornalistas, atores e toda a parte de comunicação. No SPFW, coordenei a campanha para Baška de Carlinhos Maia. Durante seis meses antes de voltar para Guadalajara participei dessa organização e colaboração”, explicou.

A parceria entre a Jay C e a Splash Boutique também foi uma colaboração de sucesso. O relações públicas esteve presente na inauguração e projeto da primeira loja de varejo da Splash, em São Paulo. Após todo o trabalho como private label, ele fez a conexão entre as duas marcas. Para consolidar a carreira de sucesso, neste mês Thiago Coutinho fará uma participação numa série ‘Amores que Enganam’, do canal Life Time.