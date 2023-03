The Town também anunciou artistas para o palco The One: Luísa Sonza, Maria Rita e Orochi também são novas atrações confirmadas para o espaço

Nesta quinta-feira (9), a organização do The Town anunciou em uma coletiva de imprensa, a primeira grande parceria com o renomado fotógrafo e artista brasileiro Gabriel Wickbold. A ação aconteceu na galeria do artista, em São Paulo, e contou com a presença dos organizadores, personalidades, autoridades e do próprio Wickbold.

The Town, versão paulista de Rock in Rio anuncia a primeira das grandes parcerias com Gabriel Wickbold

Créditos: Divulgação The Town



Durante a coletiva, apresentou a série de quadros “Ilumina”, que retrata e eterniza figuras que representam a essência do The Town, com objetivo de dialogar com as diversas linguagens artísticas que serão apresentadas no megaevento.



Além disso, foi feito o anúncio de três novos nomes do palco The One: a cantora Luísa Sonza, Maria Rita e o rapper Orochi, que irão se apresentam neste palco nos dias será headliner do espaço no dia 3, 7 e 2 de setembro, respectivamente.



O The Town realizará sua primeira edição na Cidade da Música, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro de 2023 e já conta com Foo Fighters, Bruno Mars, Post Malone e Maroon 5 entre as atrações já confirmadas.

Gabriel Wickbold foi o escolhido para ser um dos grandes nomes que vão representar a arte plástica e fotográfica do The Town

Créditos: Divulgação The Town

A série “Ilumina” foi lançada hoje com as primeiras 10 obras: Criolo, Ney Matogrosso, Tasha e Tracie, Jão, Luísa Sonza, Maria Rita e Orochi, além do criador e presidente do Rock in Rio e The Town, Roberto Medina; um autorretrato de Gabriel Wickbold; e Pauliana Silva Leite, que representa todo o potencial transformador do projeto Favela 3D, que será levado à Favela do Haiti a partir da parceria do The Town com a Gerando Falcões, Gerdau e Prefeitura de São Paulo.



As obras produzidas serão vendidas na galeria e site do artista e o valor arrecadado de uma tiragem de cada uma delas, será destinado ao projeto social do The Town, o Favela 3D da Favela do Haiti, mais uma iniciativa do festival que reforça sua crença de que transformando o entorno, é possível construir um mundo melhor para todos.



Roberta Medina, Chief Brand Reputation Officer (CBRO) da Rock World, empresa responsável pelos festivais The Town e Rock in Rio, reforça a conexão do evento com a arte de Gabriel Wickbold: “Assim como o The Town, Gabriel tem como dom colocar as pessoas como protagonistas de sua arte. Com seu trabalho, o artista vem experimentando como a fotografia pode mover e mudar a vida das pessoas.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

” Preparei esta série fotográfica que é sobre o amor” diz Gabriel Wickbold sobre a série Ilumina”

Créditos: Divulgação The Town



“Sua primeira série de grande repercussão retratou a vida de brasileiros que viviam ao longo do rio São Francisco. E, a partir desse primeiro trabalho, o homem se tornou sua instalação, sua grande tela de expressão artística. Trazer o público, as pessoas, como protagonistas de sua arte e de suas experiências, dentro e fora da Cidade da Música, é o que The Town, com seu DNA dos mesmos criadores do Rock in Rio, também faz de melhor”, conta Roberta, relembrando Pauliana, uma das pinturas que será apresentada. A grande transformação na vida de Pauliana teve início com o projeto Favela 3D, também implementado na comunidade em que mora, a Favela dos Sonhos, em 2022.



Os pilares de cultura e arte estarão no The Town por meio das experiências que serão proporcionadas pelo festival, do legado que deixará para a cidade e do olhar artístico na narrativa e na entrega de toda a comunicação. Gabriel Wickbold foi o escolhido para ser um dos grandes nomes que vão representar a arte plástica e fotográfica do The Town.



Em breve, a série exclusiva “Ilumina” ganhará novos quadros além dos dez que foram expostos durante a coletiva. Os fãs poderão ver as obras de perto na Cidade da Música, onde ficarão expostas durante os dias do festival.



De acordo com Zé Ricardo, Chief Artistic Officer (CAO) da Rock World, a visão estética, que inspira as obras e permeia toda a série “The Town”, será única. “Este é um trabalho incrível de conexões. Temos o Gabriel Wickbold se unindo aos artistas musicais do line-up, com ambos se encontrando em um ponto de convergência comum que é a interação deles com o público do festival. Por meio deste projeto incrível, nós conseguimos envolver os artistas em uma experiência única, com a arte representando a arte, quase como uma metalinguagem. O toque perfeito é o anúncio de novos artistas do line-up sendo alavancado por esta parceria que é mais do que especial”, finaliza.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



“Preparei esta série fotográfica que é sobre o amor, o amor pela arte, pela música, esta expressão artística que habita entre o material e o imaterial. As imagens expostas amplificam o amor incondicional entre duas partes: os artistas de um lado e o público do outro, em uma troca constante e intensa. O festival é o grande palco onde tudo isso acontece. O público espera um grande show e o artista almeja que o público se entregue em sua devoção. Estou extremamente honrado com esse projeto. E o mais interessante do processo está sendo a troca intelectual riquíssima com o Roberto, os artistas e todos que estão participando” comenta Gabriel Wickbold sobre a parceria com o The Town”.