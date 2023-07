O festival de música The Town se une a diversas organizações e artistas renomados para promover melhorias na Favela do Haiti, resultando em impactos significativos para a comunidade

The Town e parceiros impulsionam mudanças sociais na Favela do Haiti, em São Paulo

O festival de música The Town se une a diversas organizações e artistas renomados para promover melhorias na Favela do Haiti, resultando em impactos significativos para a comunidade.

Ludmilla e Criolo se emocionam ao visitar casas reformadas na Favela do Haiti

A Favela do Haiti, localizada em São Paulo, tem sido o palco de transformações sociais e desenvolvimento comunitário graças às ações promovidas pelo festival de música The Town. Em parceria com a ONG Gerando Falcões, a Gerdau, a Fundação Grupo Volkswagen, Vozes das Periferias, o Estado de São Paulo e a Prefeitura de São Paulo, o evento tem se destacado por impulsionar projetos que visam melhorar a qualidade de vida dos moradores.

The Town 2023: Ações de desenvolvimento da Favela do Haiti avançam com velocidade e já têm as primeiras casas reformadas por meio do projeto Favela 3D

Hoje, durante uma coletiva de imprensa realizada na Favela do Haiti, o festival apresentou os avanços e resultados alcançados até o momento. Os artistas Ludmilla e Criolo, que estarão presentes no line-up do The Town nos palcos Skyline e The One, respectivamente, estiveram presentes e tiveram a oportunidade de conhecer de perto o projeto, além de serem convidados pelos moradores a visitar as casas reformadas.

Desde o início do projeto, já foram realizadas melhorias habitacionais em 23 casas da comunidade

Desde o início do projeto, já foram realizadas melhorias habitacionais em 23 casas da comunidade, além da entrega de dois novos projetos de casas sustentáveis. Um dos objetivos é garantir o abastecimento de água para 100% da comunidade até o final de agosto, em parceria com a Sabesp. Outra iniciativa importante foi a reforma da praça central da favela, realizada em parceria com a Escola da Cidade.

Além disso, o projeto “Museu Arte Pública” tem envolvido os moradores no processo de criação de murais artísticos que embelezam a favela. A contratação de moradores pelaPrefeitura, por meio do Programa Operação Trabalho (POT), também tem proporcionado oportunidades de emprego e renda para os moradores da comunidade.

Até o momento, o projeto já impactou cerca de 290 famílias, beneficiando aproximadamente mil pessoas. As ações têm promovido o fortalecimento comunitário, empregabilidade, empreendedorismo e capacitações profissionais. A iniciativa também está focada na formação de lideranças comunitárias e na construção de sobrados e assobradados sustentáveis.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dentre os próximos passos do projeto, está previsto o início da construção da Praça Central da comunidade, o investimento no projeto Semente, que apoia empreendedores locais, e a regularização da iluminação da favela. Para manter a comunidade informada sobre o andamento das obras, foi instalado um “dignômetro” na praça central, um painel que será atualizado constantemente para mostrar as porcentagens de espaços revitalizados, moradias transformadas, pessoas no mercado de trabalho e pessoas qualificadas.

Roberto Medina, presidente da Rock World, empresa responsável pela organização do The Town e do Rock in Rio, destaca a importância de projetos que visam a construção de um mundo melhor. Desde 1985, o Rock in Rio tem buscado inspirar cidadãos, empresas e instituições a se engajarem em iniciativas que promovam mudanças positivas na sociedade.

Agora, o The Town segue a mesma filosofia, utilizando seu poder de comunicação para ampliar conversas necessárias e chamar a atenção da política pública e do empresariado para promover mudanças efetivas na sociedade.

Para Roberta Medina, VP de Reputação de Marca da Rock World (CBRO), o projeto Favela 3D da Gerando Falcões oferece a oportunidade de melhorar a vida de milhares de pessoas nas favelas do Brasil. A parceria com a iniciativa privada e a esfera pública tem se mostrado fundamental para impulsionar mudanças positivas no país.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Edu Lyra, fundador e presidente da ONG Gerando Falcões, ressalta a importância da dignidade na vida dos moradores das favelas. O projeto Favela 3D busca proporcionar acesso a infraestrutura básica, como água encanada, saneamento, iluminação, Wi-Fi, moradias dignas, creches, escolas, capacitação, emprego e renda. A parceria com o The Town permite levar essa iniciativa inédita para a Favela do Haiti e provar que é possível vencer a pobreza e construir uma realidade de dignidade nas favelas.

Durante a coletiva de imprensa, foram destacadas as entregas das melhorias nas casas dos moradores da comunidade. Diversas ações foram realizadas, como a instalação de piso, azulejo, portas, janelas, pintura de paredes e fachadas, construções de alvenaria, telhado, reformas hidráulicas e reparos internos.

O Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, enfatizou o apoio da Prefeitura e ressaltou a importância da união entre poder público, iniciativaprivada e sociedade civil para promover mudanças significativas. Ele destacou que quando há um propósito comum e todos se empenham para fazer o melhor, é possível alcançar resultados concretos em benefício daqueles que mais precisam.

O projeto na Favela do Haiti continua em andamento, com a qualificação profissional de moradores, mais melhorias habitacionais, formação de lideranças comunitárias e a construção de sobrados e assobradados sustentáveis. Parcerias estratégicas com o SEBRAE/SENAI têm permitido a oferta de cursos de capacitação, como o de Design de Unhas e o de Montagem e Manutenção de Computadores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os próximos passos incluem a construção da Praça Central da comunidade e seu entorno, o investimento no projeto Semente, que apoia empreendedores locais, e a regularização da iluminação da favela. A instalação do “dignômetro” na praça central servirá como um importante instrumento de acompanhamento dos objetivos do projeto, mantendo a população local informada sobre as ações realizadas.

O compromisso do The Town, em parceria com diversas organizações e artistas renomados, demonstra que é possível unir esforços para promover mudanças sociais e melhorias concretas nas comunidades. A iniciativa exemplifica como o propósito de um mundo melhor pode ser alcançado por meio da conexão das pessoas através da música e da colaboração entre setores público e privado.