The Town apresenta grandes nomes internacionais: Post Malone e Demi Lovato

O maior festival de música, cultura e arte de São Paulo, o The Town, está trazendo mais novidades para o público. O evento contará com novos artistas no palco São Paulo Square, bem como dois grandes nomes internacionais nos palcos Skyline e The One. Demi Lovato e Post Malone irão se apresentar no dia 2 de setembro, com Post Malone sendo o headliner.

No palco The One, Leon Bridges é a mais recente confirmação. O artista se apresentará em 3 de setembro, mesmo dia em que Seu Jorge será a atração principal.

A São Paulo Square é inspirada na região em que a cidade foi fundada e terá representações de prédios históricos e da arquitetura icônica da metrópole, trazendo elementos e atmosfera que inspiraram a criação do festival. A música será marcada por muito jazz e blues com artistas nacionais e internacionais, além de uma cenografia de tirar o fôlego e diversos bailarinos, proporcionando uma experiência memorável para os fãs que passarem pelo local.

Recentemente, o festival apresentou o conceito de “Tudo é Jazz” em um ensaio na Arena 1 do Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. A apresentação contou com a São Paulo Big Band, Orleans Street Jazz, Paula Lima, Annalu, Kynnie, Vanessa Moreno e bailarinos que apresentaram uma coreografia de Patrícia Kfouri, mostrando como esse gênero musical é acessível para todas as pessoas e está presente em muitos gêneros musicais atuais.

Entre os artistas da São Paulo Square estão Hermeto Pascoal, Paula Lima, Jonathan Ferr, AnnaLu, Hamilton de Holanda, Vanessa Moreno, Ana Cañas, Banda Mantiqueira, Mônica Salmaso e São Paulo Big Band, além dos headliners já confirmados Esperanza Spalding, Stanley Jordan e Richard Bona. O The Town acontecerá nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro, no autódromo de Interlagos. As vendas oficiais dos ingressos começarão em 18 de abril, às 19h, somente no site da Ticketmaster.

Com uma cenografia inspirada nos principais ícones históricos da arquitetura da capital, a São Paulo Square promete ser um dos grandes destaques do The Town. Durante o primeiro grande ensaio realizado no Parque Olímpico, foi possível sentir um gostinho do que virá pela frente. A réplica gigante da Catedral da Sé, parte da cenografia da São Paulo Square, foi montada na Arena 1 para que os músicos da São Paulo Big Band, bailarinos da Orleans Street Jazz Band e as artistas Kynnie, Paula Lima, AnnaLu e Vanessa Moreno pudessem realizar apresentações.

A secretária de cultura Aline Torres, presente no evento, afirmou que o The Town é uma oportunidade de criar uma conexão entre cariocas e paulistas e de mostrar como a cultura também é economia. O Chief Artistic Officer (CAO) da Rock World, Zé Ricardo, explicou que a São Paulo Square chega para aproximar o jazz do dia a dia do público e que todos os palcos do festival têm uma narrativa própria.