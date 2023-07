The Town anuncia operação inédita de mobilidade para festival em São Paulo

Novo esquema de mobilidade proporcionará maior conforto e segurança para os participantes do festival The Town, em São Paulo

Em uma iniciativa pioneira, o The Town anunciou uma operação inovadora de mobilidade em parceria com a ViaMobilidade Linhas 8 e 9, visando proporcionar ao público uma chegada ao evento mais confortável e tranquila. Os serviços especiais de trens expresso e semiexpresso já estão disponíveis para compra através do site, oferecendo opções de transporte customizadas para os participantes.

Conheça o plano completo da ViaMobilidade Linhas 8 e 9 para o festival

Para atender às necessidades do público durante o festival, as linhas 4 (Amarela), 5 (Lilás), 8 (Diamante) e 9 (Esmeralda) operarão 24 horas por dia nos cinco dias do evento. Além disso, a estação Autódromo, localizada a menos de 700 metros do portão de acesso, será a mais indicada para os participantes, garantindo uma caminhada de apenas 8 minutos dentro do próprio Autódromo até a entrada do festival.

Os bilhetes de transporte estarão disponíveis em duas modalidades: expresso, com valor a partir de R$ 40, e semiexpresso, com valor a partir de R$ 15. Ambos os passaportes incluirão os bilhetes de ida e volta, oferecendo aos participantes uma viagem de volta segura após o término dos shows, que acontecerão até as 2h da manhã.

The Town: Trens Expresso e Semiexpresso já à venda para o festival – Garanta sua passagem!

É importante ressaltar que as passagens para os serviços especiais (expresso e semiexpresso) deverão ser adquiridas antecipadamente através do site, e no dia do festival, o embarque será realizado mediante apresentação do código da passagem através de QRCode. Agentes das estações estarão presentes para orientar os passageiros e garantir uma experiência fluida durante o evento.

Luis Justo, CEO da Rock World, empresa responsável pelo The Town e Rock in Rio, destaca a importância dos trens como a melhor forma de chegar ao festival, especialmente com a operação 24h das linhas regulares. O público terá a oportunidade de aproveitar as 235 horas de música e diversas opções de entretenimento sem preocupações com transporte próximo ao evento.

Aqueles que optarem pelo uso do serviço regular 24h poderão adquirir as passagens de ida e volta nas bilheterias físicas e canais oficiais do Bilhete Único e TOP até os dias de festival.

Com essa operação inovadora, o The Town busca garantir a segurança e comodidade dos participantes, tornando o trajeto ao festival parte da experiência positiva que a Cidade da Música proporciona a milhares de fãs. Os bilhetes estão à venda, e a organização recomenda que os interessados se antecipem para garantir sua vaga e desfrutar ao máximo do evento.