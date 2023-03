The Town 2023: versão paulista de Rock in Rio apresenta trilha sonora inédita

Composta por Zé Ricardo, a canção “The Town O Sonho”, criada exclusivamente para a peça, é anunciada no primeiro grande ensaio para o espetáculo

O The Town acaba de ampliar a experiência do público para além da música e conta com um espetáculo inédito que será exibido na Cidade da Música: “The Town – o Musical”. Com criação de Roberto Medina, argumento, direção musical e trilha original de Zé Ricardo, e concepção, texto e direção geral de Charles Möeller, a peça vai encantar todos que passarem pelo festival, com a emocionante história de um músico do interior de São Paulo que, focado em realizar seus sonhos, parte em uma jornada inesquecível até se apresentar em um grande festival, o The Town.

Primeiro ensaio do “The Town — o Musical”

O primeiro grande ensaio aconteceu na tarde desta quinta-feira (30), com diversos bailarinos que deram vida ao espetáculo ao interpretarem uma cena emblemática do musical: quando o artista chega na cidade de São Paulo atrás do seu sonho. Em meio a um cenário — executado pela Opção A Cenografia — que conta com uma estação reproduzida em detalhes junto com um grandioso trem de 32m, a canção “The Town O Sonho”, composta por Zé Ricardo, também pôde ser conferida em primeira mão no grande ensaio do projeto.

Elenco da peça “The Town — o Musical”

A produção inédita e concebida exclusivamente pelo time criativo de The Town — um “Originals” — tomará conta de um enorme Domo de 50 metros de diâmetro na Cidade da Música. No espetáculo, o público vai ver de perto a história de um músico do interior de São Paulo que, ao ver na TV o anúncio de um novo festival, decide fazer as malas e embarcar em uma jornada pessoal, cultural e artística que o leva pelos diferentes bairros, ruas e cenários da capital, explorando cada recanto e cada ritmo que compõem a diversidade cultural paulistana.

“The Town — o Musical”

Durante a jornada, o personagem será confrontado com os desafios do processo criativo para a composição de uma canção e conhecerá várias pessoas que se tornarão importantes para alcançar seu objetivo. Movido pelo sonho e pela capacidade de concretização, o músico busca chegar ao palco do maior festival de música, arte e cultura de São Paulo: o The Town.

Zé Ricardo, Roberto Medina e Charles Möeller

Charles Möeller, diretor de teatro e responsável pela concepção, texto e direção geral do "The Town — o Musical"

Roberto Medina, criador e presidente do The Town e Rock in Rio

“O musical homenageia a cidade que nos acolhe e traduz a verdadeira essência do festival, do que eu acredito enquanto fundador do Rock in Rio e The Town. Eu tinha um sonho quando realizei o primeiro Rock in Rio, em 1985, que está sendo realizado até os dias de hoje, quando vejo o público entrar correndo ao abrirem os portões. The Town acredita que pessoas sejam feitas para brilhar e incentiva a acreditarem em seus sonhos. Assim como no Rock in Rio, The Town não acontece só nos palcos, mas também nas ruas da Cidade da Música. Oferecemos experiência desde a comunicação até a chegada ao evento. Essa experiência que já acontece no Rock in Rio eu quero trazer para São Paulo. A peça é uma homenagem ao nosso público, que vem sempre em primeiro lugar e que é o grande responsável por fazer com que todo esse sonho fosse concretizado. Esperamos que os fãs que assistirão ao musical se identifiquem de alguma forma com a história que estamos produzindo. Digo isto pois São Paulo é esta gigante cidade catalisadora de sonhos, o lugar perfeito para torná-los realidade, e é essa história que vamos contar no espetáculo”, comenta Roberto Medina, criador e presidente do The Town e Rock in Rio.

The Town anuncia Bebe Rexha no palco Skyline

Zé Ricardo, responsável pelo argumento, direção musical e trilha original do musical, compôs e produziu a canção inédita “The Town O Sonho” exclusivamente para o espetáculo, que vai emocionar todos que passarem pelo local. “Queremos nos conectar com a enorme potência criativa e pluralidade cultural de São Paulo. A trilha sonora vai ajudar a traduzir os sonhos e os sentimentos do personagem principal em sua aventura. É emocionante e desafiador compor a música para uma produção tão grandiosa que será dirigida por um ícone do teatro musical como meu querido Charles Möeller. Mais uma vez Roberto Medina cria algo espetacular e nos obriga a ir além dos nossos limites.”

The Town anuncia H.E.R. no palco Skyline

Seguindo a parceria de sucesso do Uirapuru, musical que aconteceu na última edição do Rock in Rio, os organizadores de The Town convidaram Charles Möeller, um dos mais conceituados diretores teatrais da atualidade, para fazer a concepção, texto e direção geral do espetáculo. “Daqui até setembro teremos muitas novidades pra contar dessa viagem que faremos ao lado do protagonista do musical. A produção vai ser mágica e trará para o público algo que o ser humano precisa resgatar, que é a capacidade de transformar a vida, de fazer acontecer. Teremos bailarinos e atores que convidarão o público a embarcar nessa viagem que promete ser transformadora”, conta Charles, que finaliza: “Quem estiver na Cidade da Música nos dias 2, 3, 7, 9 ou 10 de setembro de 2023, e assistir ao musical, certamente não irá esquecer.”

Festival anuncia Bebe Rexha e H.E.R. no palco Skyline

O festival também anunciou mais dois nomes de peso no line-up do Skyline. Bebe Rexha, uma das principais artistas pop da atualidade, que fará show no dia 3 de setembro, quando Bruno Mars é o headliner da noite e Alok foi confirmado como uma das atrações do espaço. A cantora é a dona de hits mundiais como “I’m Good (Blue)”, “I Got You”, “Say My Name”, entre diversos outros. No último dia do The Town, 10 de setembro, também quando Bruno Mars será a atração principal do Skyline, e Kim Petras e Iza também se apresentam, H.E.R., cantora multi premiada — com cinco Grammy Awards e um Oscar na bagagem –, sobe ao palco com seus sucessos “Could’ve Been”, “Every Kind Of Way”, “Best Part” e muito mais.



Bebe Rexha é a poderosa voz por trás de sucessos como “Hey Mama”, “Say My Name” e “I’m Good (Blue)” frutos de uma parceria com David Guetta, “Meant to Be” com Florida Georgia Line, “Me, Myself & I” com G-Eazy, “In the Name of Love” com Martin Garrix, além dos hits solo como “I Got You”, “I’m a Mess” e “Heart Wants What It Wants” e incontáveis outras faixas que já acumularam mais de 16 bilhões de reproduções nas plataformas de stream. A talentosa artista soma mais de 48 milhões de ouvintes mensais e já carimbou quatro canções no top 10 do ranking da Billboard Hot 100. O groove inigualável de H.E.R. vai conquistar todo o público da Cidade da Música.

Com apenas 25 anos, a talentosa cantora americana figura no topo das maiores paradas de R&B e soul do mundo. Lançada em 2016, pelo selo RCA Records, H.E.R. possui diversos hits em sua carreira, como “Could’ve Been”, “Every Kind Of Way”, “Focus”, “Come Through”, “Slide”, “Best Part” e muitos outros. Sua música, única e envolvente, já conquistou diversos prêmios, entre os destaque estão cinco Grammys Awards — nas categorias Best Traditional R&B Performance, Song Of The Year, Best R&B Song, Best R&B Performance e Best R&B Album — e um Oscar de Melhor Canção Original com a faixa “Fight For You”.

As vendas oficiais de ingressos para o The Town acontecerão no dia 18 de abril, às 19h, apenas pelo site da Ticketmaster. Após uma venda histórica do The Town Card, o público terá uma nova chance de adquirir um ingresso para a Cidade da Música e viver experiências mágicas durante os cinco dias de festival. No dia 18 de abril, a partir das 19 horas, começa a venda oficial de ingressos do The Town, apenas pelo site da Ticketmaster.

O ingresso custa R$ 815 a inteira e R$ 407,50 a meia-entrada e não há cobrança de taxas adicionais. Pode ser efetuada a compra de até 4 (quatro) ingressos por dia de festival por CPF, sendo no máximo 1 meia-entrada por dia, por CPF. Os clientes que adquirirem meia-entrada terão que inserir no próprio site todas as informações referentes ao documento que comprove tal condição, para posterior validação, assim como será necessário apresentá-lo no acesso à Cidade da Música, no dia do evento. O pagamento poderá ser feito por cartão de crédito ou PIX. Para pagamento com cartão de crédito, o valor poderá ser parcelado em até 6 (seis) vezes sem juros. Já os clientes que efetuarem o pagamento com cartões de crédito Itaú, Credicard ou Iti poderão parcelar a compra em até 8 (oito) vezes sem juros.