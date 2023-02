The Top Moods of 2023: Confiança, motivação e produtividade são os principais estados de espírito dos usuários do Spotify

Com a recente trend ‘Lucky Girl’, pesquisas globais pelo termo aumentaram mais de 20.000% em janeiro em comparação com dezembro do ano passado

O ano acabou de começar e os usuários do Spotify estão mais otimistas do que nunca: confiança, motivação e produtividade são os moods da vez e prometem dar o tom no restante do ano, de acordo com as playlists geradas pelos ouvintes e as músicas mais escutadas até o momento no mundo todo. Curioso para saber mais?

Já em playlists do mood “Motivação”, uma das faixas mais escolhidas pelos usuários foi ‘Believer’ do Imagine Dragons. Créditos: Instagram

As principais faixas adicionadas às playlists geradas pelo usuário no Spotify para cada humor são:

Confiança: ‘Flowers’ por Miley Cyrus, ‘Confident’ por Demi Lovato, ‘Boss Bitch’ por Doja Cat, ‘Applause’ por Lady Gaga e ‘NO’ por Meghan Trainor.

Ariana Grande emplacou a música ‘successful’ em playlists do mood “Produtividade”. Créditos: Instagram

Motivação: ‘Unstoppable’ por Sia, ‘Believer’ por Imagine Dragons, ‘I’m Good (Blue)’ por Bebe Rexha e David Guetta, ‘Stronger (What Doesn’t Kill You)’ por Kelly Clarkson e ‘Can’t Hold Us (feat. Ray Dalton)’ por Macklemore & Ryan Lewis

Produtividade: ‘Good Days’ por SZA, ‘successful’ por Ariana Grande, ‘We Can’t Stop’ por Miley Cyrus, ‘Mastermind’ por Taylor Swift e ‘9 to 5’ por Dolly Parton.

O hit ‘Flowers’ de Miley Cyrus foi uma das músicas mais adicionadas por usuários do Spotify em playlists do mood “Confiança”. Créditos: Instagram

Com a recente trend Lucky Girl – chamada ‘Lucky Girl Syndrome’ ou ‘Síndrome da Garota Sortuda’ em português – não é surpresa que a confiança seja um dos principais mantras do ano. As pesquisas globais pelo termo ‘Lucky Girl’ aumentaram mais de 20.000% em janeiro em comparação com dezembro de 2022 (com base em pesquisas diárias de 24/12/22 x 23/01/23). Algumas das faixas mais adicionadas nas playlists geradas por usuários com a expressão ‘Lucky Girl’, incluem: ‘successful’ por Ariana Grande, ‘Lucky’ por Britney Spears e ‘Rich Girl’ por Gwen Stefani & Eve.

Para entrar no mood ou curtir ainda mais, confira a nova playlist Best year yet com as canções para você manifestar confiança, motivação, produtividade (e sorte!) durante todo o ano.