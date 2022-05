The POC boys: quarteto revelação com talentos LGBTQIA+ lança álbum e participa de programa na rede Brasil

O programa Dia a dia com apresentação de Gisele Alves recebe os quatro integrantes da banda para falar do lançamento de seu primeiro álbum “Curto Circuito”

Lucas Bezerra, Leo Soah, Júnior Castanha e Gueu Max. Esses são os talentosos e carismáticos integrantes do recém formado quarteto “The POC boys”. Em março desse ano, o compositor e produtor musical Beto Caju, o diretor de marketing Paulo Martins e o empresário Cleverson Daleffe tiveram a ideia de promover uma seleção pelas redes sociais para montar um grupo cheio de representatividade LGBTQIA+. A campanha bombou e foram vários áudios e vídeos enviados com talentos únicos de todo Brasil.

A apresentadora Gisele Alves ficou visivelmente encantada com o talento e simpatia do quarteto.

Inicialmente foram mais de 20 regravações de grandes sucessos de Beto Caju, como a faixa inesquecível “A lua me traiu” em uma releitura cativante e surpreendente. Após o projeto “Renember one”, o quarteto irá lançar o primeiro álbum com mais de dez faixas. Chamado de “Curto circuito”, o trabalho de The POC boys foi assunto no programa Dia a dia do canal rede Brasil.

A apresentadora Gisele Alves ficou visivelmente encantada com o talento e simpatia do quarteto. Durante a exibição do programa (18), Leo Soah agradece os idealizadores do quarteto. “Fomos selecionados entre mais de cem vozes e é uma alegria enorme. Queria agradecer não só o Beto, mas todos os idealizadores que acreditaram nesse projeto”, diz.