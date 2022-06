Thalita Zampirolli passará por cirurgias de feminização facial e refinamento íntimo

A modelo vai registrar todo o processo, desde a sua chegada ao país, a rotina de preparação e recuperação, para compartilhar toda essa experiência com seus seguidores no YouTube e no Instagram.

“Decidi fazer essas cirurgias para dar mais conexão com minha aura feminina, me motivando a cada dia a fazer algo que me deixa feliz e realizada”, disse a modelo, que irá realizar as cirurgias na Transgender Center Brazil, em Blumenau, Santa Catarina.

Morando em Boston, nos Estados Unidos, a modelo e atriz trans Thalita Zampirolli vai desembarcar no Brasil na próxima semana para realizar cirurgias de feminização facial e refinamento íntimo. (Créditos: Roberto Furtado)

“Iremos aproveitar para fazer um procedimento de refinamento estético da neovagina operada há 10 anos atrás. O objetivo é deixar a estética mais harmoniosa”, explicou o Dr. José Carlos, que completou:

Segundo o cirurgião José Carlos Martins Júnior, responsável pelos procedimentos, na cirurgia de feminização facial será feita a manipulação do osso da testa e contorno dos maxilares. (Créditos: Roberto Furtado)

“A Thalita é dona de uma grande beleza plástica e o objetivo das cirurgias é suavizar e harmonizar os traços ósseos da face, ressaltando ainda mais a proporção, a simetria e harmonia”.