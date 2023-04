Thalia apresenta sua “Mixtape” em nova série documental musical exclusiva do Paramount+

“A série é a mistura perfeita de documentário e musical que corrobora o impacto atemporal que Thalia teve e continua tendo na música e na cultura

A superestrela da música global, Thalia, está de volta com um projeto pessoal e emocionante. O Paramount+ anunciou que a nova série documental musical “Thalia’s Mixtape: The Soundtrack of My Life” terá sua estreia exclusiva na plataforma, no dia 3 de maio. A produção terá três episódios e também será exibida na MTV, às 21h55.

A série conta com a participação de Charly Alberti, Rocco Pachukote, Bruses, Ben Carrillo entre outros artistas icônicos que marcaram gerações

A série apresenta Thalia como produtora executiva, levando o público a uma jornada musical íntima por sua vida e carreira. Através de entrevistas, imagens de arquivo e interpretações modernas dos maiores sucessos latinos, a série analisa a história da música latina e olha para o futuro do gênero. A proposta da produção é redescobrir clássicos que inspiraram gerações de artistas e originaram o cenário da música latina atual.

“Thalia’s Mixtape”: nova série documental exclusiva do Paramount+ traz jornada musical íntima da superestrela global

“Este tem sido o meu projeto mais pessoal. Há quatro anos, a ideia e o conceito da mixtape brotou na minha mente e no meu coração. Esta série documental olha para as canções que marcaram minha trajetória, forjando meu destino. Pude conversar com meus ídolos da vida toda, os artistas por trás dessas canções lendárias e que marcaram gerações inteiras com suas músicas. Nesta série, mergulhamos nas histórias e origens dessas composições e, como fã absoluta desses grandes artistas, tenho a honra de apresentar essas joias musicais com eles. É um presente incomparável”, disse Thalia.

O produtor executivo Tommy Mottola

A série foi produzida com amor e cuidado. O produtor executivo Tommy Mottola, disse que “reviver e trazer à vida as músicas e canções mais populares de sua adolescência, documentando e atuando no filme com os artistas originais é um sonho de vida”. Já os produtores executivos da Intertain Studios, Lex Borrero e Santiago Zapata, afirmaram que “THALIA’S MIXTAPE é a mistura perfeita de documentário e musical, mais um exemplo do impacto atemporal que Thalia teve e continua tendo na música e na cultura”.

“Thalia’s Mixtape” é também o nome do mais novo álbum da cantora, que já está à venda pela Sony Music. Para os fãs da música latina e de Thalia, a nova série documental é uma oportunidade única de conhecer mais sobre a trajetória da artista e sua influência na música atual.