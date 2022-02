Thaís Pacholek comenta sobre câncer na juventude em evento online

A atriz relembra histórias pessoais e de sua carreira, e diz que a doença foi o momento de maior superação em sua vida

Thaís Pacholek, atriz brasileira e esposa de Bruno Belutti, da dupla sertaneja Marcos e Belutti, comentará, em sua palestra na Rootstech 2022, sobre a descoberta de um tumor maligno na tireóide aos 23 anos de idade. “Eu tinha me mudado de Curitiba para o Rio de Janeiro a trabalho, estava morando sozinha.

Desmaiei na sala de casa e, ao fazer exames para entender o que havia acontecido, descobri o tumor. Foi um choque ouvir o diagnóstico, ainda mais tendo histórico na família. É o tipo de situação que, se você fica pensando muito, você trava”, afirma ela.

Este e outros assuntos pessoais e profissionais, como um novo projeto ainda em desenvolvimento chamado “Infinitamente crianças inteligentes”, uma websérie que será lançada em seu canal no Youtube, serão abordados em sua participação no RootsTech 2022, a maior conferência de história da família do mundo, que poderá ser assistida globalmente no dia 4 de março, às 18h00 (horário de Brasília), pelo site oficial.