Thai de Melo desfila pelas ruas de Paris com jaqueta que era uniforme da LATAM

Apesar de que antes era apenas um uniforme, a jaqueta ficou estilosa e caiu perfeita ao look

A Semana de Moda de Paris chegou e com ela as influenciadoras tiram os looks mais diferentes e estilosos do armário para desfilar pelas ruas da cidade do amor. Um dos casos que deu o que falar e rendeu vários comentários positivos foi a jornalista Thai de Melo Bufrem, que foi fotografa com uma jaqueta que anteriormente era usada como uniforme for funcionários da LATAM.

Thai de Melo viajou segunda-feira, 28, com a LATAM na classe Premium Business direto para a Semana de Moda de Paris



A influenciadora já está confirmada nos principais desfiles da edição de Outono/Inverno 2022/2023 da Semana de Moda de Paris. Como sempre aderiu a peças modernas e estilosas, Thai decidiu tirar do guarda-roupa uma peça quase que exclusiva. É uma jaqueta foi confeccionada com o uniforme de inverno dos tripulantes da LATAM Brasil e com o uniforme dos funcionários de aeroportos da companhia.



A Semana de Moda de Paris começou dia 28 de fevereiro e acontece até 8 de março. Essa é a 1ª edição presencial do evento desde o início da pandemia



“Beleza é viver de acordo com o que faz sentido para mim hoje”, diz Thai. A jaqueta em questão traz uma pauta muito importante para ser discutida, principalmente durante uma semana de moda: a sustentabilidade. A LATAM sempre defendeu essa bandeira, por isso em janeiro de 2022 começou a transformar 10 toneladas de uniformes usados no Brasil.



A jaqueta de Thai também dará visibilidade à própria agenda de sustentabilidade defendida pela LATAM



O projeto da companhia aérea é resultado de uma parceria incrível com as designers da consultoria brasileira “Revoada”, que é especializada em reutilização criativa, conhecido no mundo da moda como “upcycling”, para reduzir o uso de recursos por meio da moda sustentável, dando um novo destino a esses materiais.