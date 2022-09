Testosterona e saúde mental: como elas estão relacionadas

Os sintomas de baixa testosterona podem incluir problemas emocionais, como alterações de humor, estresse e depressão. Especialista em nutrologia, Dr. Ronan Araujo explica como o hormônio controla também nossas emoções

O hormônio testosterona é considerado, principalmente, o combustível para o desejo sexual nos homens. No entanto, ele também desempenha importante papel em outras áreas. O médico especialista em nutrologia Dr. Ronan Araujo explica que a baixa testosterona também está associada a sintomas como alterações de humor, aumento de estresse, ansiedade e até depressão.

Ronan Araujo, que é membro da ABESO (Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica), revela que a testosterona pode impactar na vida sexual e, desta forma, também a saúde mental de homens e mulheres.



Dr. Ronan Araujo

“A testosterona é um hormônio sexual, então é fundamental para parte da libido e ereção do homem que ela esteja em níveis bons. A parte sexual faz parte da nossa vida e, quando não temos um bom desempenho ou prazer, isso acaba afetando diretamente a saúde mental”, diz o médico, que atua com o foco em manter qualidade de vida e bem-estar de quem se preocupa com a estética e saúde.

Testosterona em níveis baixos afetam a parte cognitiva do indivíduo

Desse modo, uma vez que as saúdes sexual e mental estão ligadas aos níveis de testosterona, a baixa hormonal acaba afetando algumas habilidades do indivíduo. “Uma testosterona em níveis mais baixos vai fazer com que a pessoa tenha um humor mais afetado, fique indisposta e tenha menor sensação de prazer. A energia é afetada, podendo gerar problemas de memória e de manter o foco. Ou seja, tudo isso acaba afetando o comportamento de um modo geral. A pessoa fica mais reclusa, introspectiva, não tem muitas vezes vontade de sair ou realizar as tarefas corriqueiras do dia a dia”, explica o médico.

O Dr. Ronan Araujo afirma também que o hormônio sexual masculino influencia bastante na capacidade cognitiva, podendo levar ao Alzheimer, quando em níveis baixos.



“Na infância e na adolescência, a testosterona está muito relacionada ao nosso desenvolvimento sexual e também à estatura do homem e da mulher. Já na fase do jovem-adulto, ela é importante para o desempenho mental, para dar energia e disposição, exerce função sexual e no ganho de massa muscular. No homem de meia-idade, quando começamos a observar uma deficiência do hormônio, percebe-se a perda de massa muscular e a diminuição do desempenho sexual”, continua.

Já nos pacientes idosos, os níveis são ainda menores e isso está relacionado à sarcopenia, alteração da musculatura esquelética: “A falta de testosterona nessa idade é muito perigosa, pois pode causar lesões osteoarticulares, osteoporose, osteopenia, sarcopenia e, com isso, causar sérios prejuízos à qualidade de vida do paciente e é grave”, alerta o Dr. Ronan.

O médico conta que a forma mais eficaz de se averiguar é por meio de exames laboratoriais, através de uma amostra de sangue

Mas, como saber se a testosterona está baixa? O médico conta que a forma mais eficaz de se averiguar é por meio de exames laboratoriais, através de uma amostra de sangue. O paciente (também) deve suspeitar do quadro quando apresentar sintomas e sinais de indisposição, falta de energia, dificuldade de foco, perda de massa muscular, ganho de gordura no abdômen e parte cognitiva afetada, devendo procurar atendimento médico para avaliação”, completa.