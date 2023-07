Termina hoje o prazo para inscrição de artistas para festivais de música patrocinados por Devassa

“Tudo Nosso”, plataforma da marca do Grupo Heineken Brasil, selecionará 10 cantores do Norte e Nordeste para o processo de formação artística com a oportunidade de subir ao palco dos grandes festivais do Brasil patrocinados por Devassa. Todos os artistas cadastrados terão acesso a workshops, conteúdos exclusivos e a oportunidade de visibilidade nos canais da marca

Termina nesta segunda-feira (10), o prazo para inscrição do processo de curadoria de cantores para formação e impulsionamento artístico promovido por Devassa. Serão selecionados 10 artistas negros (pessoas autodeclaradas pretas e pardas) das regiões Norte e Nordeste do Brasil para a ação.

Devassa seleciona 10 artistas negros para festivais de música



Todos os artistas cadastrados na plataforma também serão contemplados com acesso a workshops com profissionais do mercado musical e conteúdos exclusivos, além da oportunidade de visibilidade nos canais da marca. A iniciativa faz parte da plataforma “Tudo Nosso”, que busca aumentar a presença da população negra nos espaços de cultura, lazer e entretenimento, seja ampliando a visibilidade de artistas ou aplicando iniciativas para garantir o acesso desse público nesses espaços.



Para se cadastrar, os interessados devem acessar a plataforma no site de Devassa, colocar os dados cadastrais, enviar um vídeo com a performance do artista (videoclipe, show ou gravação caseira) e um outro vídeo de apresentação. Além do projeto de curadoria e apoio para quem já trabalha com arte, os artistas e pessoas negras do Norte e Nordeste poderão concorrer a ingressos para shows que têm patrocínio Devassa.



A plataforma da cerveja Devassa, “Tudo Nosso” foi lançada em novembro de 2022, é gratuita e foi criada para contribuir para a redução de barreiras que dificultam o acesso de pessoas pretas aos espaços de cultura, lazer e entretenimento, seja como consumidores ou artistas. Para tornar isso uma realidade, a plataforma pratica diferentes estratégias, a partir de promoções afirmativas para convidados e garantindo espaço e impulsionamento em seus canais para artistas. Neste ano, o objetivo da plataforma é impactar cada vez mais pessoas, transformando-se em um palco digital para criativos pretos.

Devassa seleciona 10 artistas negros das regiões Norte e Nordeste para festivais de música

Créditos: Elias Dantas

Ação “Devassa te leva pro Palco”

Os artistas inscritos até hoje (10 de julho) poderão optar por serem considerados em uma curadoria formada por pessoas do meio musical, empresarial e também de Devassa. O anúncio dos escolhidos que passarão pela experiência “Devassa te leva pro palco” acontecerá no dia 28 de agosto, pelos canais da marca e também na página da plataforma Tudo Nosso. Nesta experiência, serão selecionados 10 artistas para uma jornada artística que vai garantir presença no palco dos festivais patrocinados pela marca em uma apresentação junto à banda Àttooxxá.

Artistas não selecionados para a experiência, não ficam de fora: todos os artistas cadastrados terão acesso aos workshops com especialistas. Serão 8 workshops que vão abordar temas como gestão de carreira, posicionamento no mercado e media training. As aulas serão transmitidas ao vivo pelo canal de Devassa em um link exclusivo para os cadastrados no Tudo Nosso, além de pílulas de conteúdo que ficarão disponíveis na plataforma para que o cadastrado possa acessar quando quiser.

Todos os inscritos também terão acesso aos conteúdos exclusivos da plataforma “Tudo Nosso”, que é perene e lançará novos materiais ao longo do ano, e também vão receber, em primeira mão, as próximas oportunidades que surgirem para artistas dentro da plataforma.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ação “Palco Digital”

Serão escolhidos 4 artistas por mês, totalizando 20 artistas até dezembro. A cada semana, um desses artistas selecionados e cadastrados na plataforma Tudo Nosso será divulgado nos canais digitais da marca. Nos próximos meses também serão escolhidos artistas para lançar suas músicas em playlists que ficarão disponíveis no Spotify.

Squad

Devassa conta com um time de parceiros na criação de conteúdos para o Tudo Nosso. Os personagens são figuras que representam com autenticidade a Criatividade Tropical do brasileiro, dentro dos pilares do empreendedorismo, da música, da dança, da moda e da arte. Desde seu lançamento, a plataforma já impulsionou nomes como Afrobapho, Jeff Moraes, Luísa Nascim, MC Tha, Nêssa, Rachel Reis, Uana e WD.

A cocriação de mensagens, sempre em prol de uma causa, é o que a realidade pede. Cada vez mais conectada, a audiência quer narrativas genuínas e com propósito, vindo de pessoas verdadeiras e diversas. É por isso que Devassa aposta em um time criativo, que tem muito a oferecer no processo de criação de conteúdos, levando os projetos da marca para os consumidores, sempre de forma inovadora e autêntica.