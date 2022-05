Terceira temporada de “Tá estressado? Vai viajar!” leva o espectador por cidades históricas do mundo

Série exibida com exclusividade no canal Travel Box Brazil tem apresentação do aventureiro Rodrigo Rossati

Uma das produções de turismo mais prestigiada pelo brasileiro ganha sua terceira temporada, e o espectador pode se preparar para viajar as cidades históricas do mundo sem sair de casa. A série exibida pelo canal Travel Box Brazil promete muitas aventuras e também conhecimento de uma forma leve.

Rodrigo Rossati, o apresentador que comanda a atração, irá passar por três continentes e, traçar ainda os paralelos entre elas. Os acontecimentos históricos, a gastronomia e os principais atrativos turísticos são assuntos garantidos na temporada.

Como assistir?

Disponível nas principais operadoras de TV por assinatura, o canal Travel Box Brazil pode ser acessado também por meio da plataforma de streaming Box Brazil Play, dedicada ao conteúdo nacional. Para ficar por dentro é só acompanhar nas redes sociais oficiais do canal @travelboxbrazil ou @boxbrazilplay