Tendências da reprodução humana: Dr. Dani Ejzenberg esclarece novas modalidades para 2022

A procura por métodos de reprodução assistida cresceu em 50% no país após a diminuição de casos covid-19 e restrições de atendimento nas clínicas, de acordo com uma reportagem da Folha de São Paulo. O número é muito maior do que era visto antes deste período e foi afetado por diversos fatores, entre eles, a carreira feminina, já que muitas mulheres adiaram o desejo de ser mãe, a mudança de pensamentos durante a pandemia, o fator idade e outros.



Com isso, o ano de 2022 traz a tendência de um ano muito promissor no setor reprodutivo, mesmo após um ano que contou com grandes mudanças na área feitas pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) como as limitações de número de óvulos que podem ser fertilizados, a proibição da revelação do sexo do embrião após a biopsia e a permissão de doações de óvulos e espermatozoides por parentes de casais inférteis.



Nova técnica de fertilização in vitro (Foto: Getty Images)

Muitos casais que antes não pensavam na possibilidade de ter filhos, passaram a avaliar a ideia da expansão familiar, enquanto outros adiaram esse sonho pelo cenário pandêmico que vivenciamos nos últimos anos. Com o avanço da vacinação, esses casais decidiram que o ano de 2022 pode ser o momento ideal para isso. Mas muitos poderão descobrir problemas de fertilidade e recorrerem a reprodução assistida para alcançar esse objetivo de constituir uma família.



Atualmente, a média de idade em que as mulheres engravidam chegou aos 30 anos. A idade limite para o congelamento de óvulos antes era de 35 anos e foi alterada na metade do ano passado para 37. Vale lembrar, que a menopausa e a idade interferem muito no processo reprodutivo da mulher, enquanto elas podem engravidar até determinada idade, homens podem ser férteis durante toda a vida.



As técnicas não invasivas de biópsia e análise de embriões por meio da inteligência artificial são grandes novidades dos últimos anos no setor. Ao mesmo tempo, em alguns países do mundo, os casos de transplantes de útero tiveram um aumento significativo, trazendo a esperança de que em breve seja realizado em grandes centros especializados.



Dani Ejzenberg, médico especialista em reprodução humana da Nilo Frantz Medicina Reprodutiva

Neste ano, a Fertilização In Vitro (FIV) com análise genética do embrião e o congelamento de óvulos para quem busca ter filhos no futuro, devem continuar sendo os procedimentos mais procurados no geral. Além disso, outro procedimento que muitos não conhecem e pode haver uma alta em 2022, é a preservação da fertilidade para pacientes que enfrentarão o processo de quimioterapia, radioterapia ou FIV com o intuito de prevenir transmissões de doenças genéticas graves.



Já para os pacientes que buscam respostas sobre as possíveis causas de sua infertilidade, um tratamento mais personalizado e individualizado será realizado trazendo o melhor da tecnologia com a análise de um especialista direcionando o paciente ao melhor caminho a seguir.