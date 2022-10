Temporada 2022-2023 da NBA terá jogos transmitidos no Brasil pelo Prime Video

Plataforma vai exibir até 87 partidas exclusivas durante a temporada e até 24 confrontos de Playoffs

Parceria entre a National Basketball Association (NBA) com a Amazon anunciou nesta segunda-feira, dia 17, um acordo de longo prazo para a transmissão dos jogos da NBA ao vivo exclusivamente no Prime Video no Brasil.

A plataforma de streaming vai transmitir ao vivo até 87 jogos da temporada regular da NBA no país durante a temporada 2022-2023 da liga, que começa nesta terça-feira, dia 18, quando o Boston Celtics recebe o Philadelphia 76ers (20h30min / Brasília) e o Los Angeles Lakers visitam o Golden State Warriors (23h), atual campeão da NBA.

Marie Donoghue, vice-presidente de Global Sports Video da Amazon

O Prime Video transmitirá até quatro jogos exclusivos da NBA por semana às terças e quintas-feiras durante a temporada regular 2022-2023, além de até 24 jogos de Playoffs e uma ampla variedade de conteúdo original da NBA ao longo da temporada, incluindo pré e pós – programas de jogos, programas semanais com destaques, análises e notícias, jogos clássicos e outras programações apresentadas por celebridades e influenciadores locais.

“Estamos incrivelmente empolgados em expandir nosso relacionamento com a NBA e dar aos fãs brasileiros de basquete acesso a jogos ao vivo da NBA e outros conteúdos emocionantes da NBA” disse Marie Donoghue, vice-presidente de Global Sports Video da Amazon.

Rafael Elia, vice-presidente de distribuição de mídia global da NBA na América Latina, informou que está entusiasmado em trabalhar com o Prime Video e em construir o compromisso de longa data para entregar jogos e conteúdo da NBA aos fãs no Brasil nos dispositivos e plataformas que eles mais usam. “Estamos sempre procurando maneiras inovadoras de diversificar nossa distribuição e oferecer aos fãs as melhores opções para experimentar a emoção da NBA”.

A NBA atinge mais de 45 milhões de fãs no Brasil por meio de uma ampla programação, conteúdo e eventos, incluindo a ‘NBA House 2022, apresentado pela Budweiser’, que foi realizada em São Paulo durante as Finais da NBA.

Temporada 2022-2023 da NBA com transmissão no Brasil pelo Prime Video

A transmissão ao vivo de jogos da NBA no Prime Video no Brasil se junta a uma linha crescente de esportes ao vivo no serviço globalmente, incluindo Ligue 1 e Roland-Garros na França, futebol da Premier League no Reino Unido, tênis ATP e WTA Tour e rugby da Autumn Nations Series no Reino Unido e na Irlanda, futebol da UEFA Champions League na Alemanha e Itália, Thursday Night Football e WNBA (disponível globalmente com exceção de China, Japão, Reino Unido, Itália, Espanha, Finlândia e Alemanha), New Zealand Cricket na Índia e muito mais.