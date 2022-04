Tem as pontas dos cabelos ralas? Conheça a técnica de preenchimento com extensão

A cabeleireira e especialista em extensões capilares, Janny Mota, fala sobre o procedimento que deixa as madeixas lindas e com volume

Muitas mulheres têm as pontas dos fios ralos, que surgem a partir do ressecamento e da quebra constantes das mechas de cabelos. A boa notícia é que com a técnica de preenchimento com extensão é possível ter os cabelos volumosos e com aspecto saudável.

A cabeleireira e especialista em extensões capilares explica que esta é uma técnica diferente da aplicação de megahair tradicional. Ela fez o procedimento na atriz Deborah Secco.

“Na técnica de preenchimento de pontas, utiliza-se uma quantidade menor de cabelo, apenas para preencher e harmonizar as pontas. Por isso, é aplicado uma ou duas faixas nas técnicas que podem ser adesivadas, ou ponto americano. É bastante indicado para as pessoas que possuem pontas ralas devido à genética ou perda de matéria por processos químicos”.

Como a quantidade de fios usada é pequena, esta técnica não tem o objetivo de dar comprimento a madeixa. “Ela apenas preenche de acordo com o comprimento da cliente, não alonga”, aponta.

Janny pontua que o resultado é bem natural, justamente por usar fios de origem humana. “Os cabelos são de origem humana e são totalmente naturais. Escolhemos as texturas e os fios bem próximos ao da cliente, por isso obtemos um resultado bem harmonizado”, completa.

Antes e depois de uma cliente- foram usados apenas 60 gramas de cabelo

Diferente do que muitos pensam o procedimento é indolor e feito de maneira rápida. “A aplicação é feita de 20 a 30 minutos. É indolor, pois não causa tração aos fios, fazendo com que o cabelo natural se desenvolva normalmente, destaca a especialista.

A contraindicação do preenchimento de pontas com alongamentos é apenas para quem já tem as pontas cheias. “Já que o objetivo é preencher”, conclui.