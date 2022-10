Tecnologia NFT servirá de ingresso para o Brasil Trading Fitness Fair

A ideia é aproveitar o engajamento do público fitness para integrar os mundos físico e virtual

Realizada entre os dias 17 e 20 de novembro, em São Paulo, a Brasil Trading Fitness Fair (BTFF) será a primeira feira do mundo a comercializar NFTs, os famosos tokens não fungíveis. Quem adquiri-los, além de garantir seu ingresso ao evento, fará parte do BTFF Friends, um clube de benefícios e relacionamento voltado a fitness, saúde e bem-estar.

A BTFF, sob a gestão da Italian Exhibition Group (IEG) foi redesenhada para se transformar em uma plataforma de geração de negócios e para engajar, em apenas quatro dias, toda a cadeia do setor. Ao aderir aos NFTs, a ideia do grupo é oferecer uma experiência diferenciada, integrando os ambientes físico e virtual – ou metaverso.

“O NFT é, por natureza, um ativo digital, porém, quem adquirir um exemplar da nossa coleção terá recompensas físicas, como um press kit exclusivo, bem como acesso privilegiado ao evento e ao nosso clube de relacionamento”, afirma Rimantas Sipas, diretor comercial da IEG. “Serão apenas 5 mil unidades à venda, mas que poderão ser utilizadas para sempre”.

Os NFTs da BTFF poderão ser adquiridos no site https://www.build8.xyz/shop, com o cartão de crédito, onde é possível também visualizar os diversos designs disponíveis. O cliente que comprar o NTF BTFF receberá, ainda, dividendos através de cada produto ou serviço que a BTFF Friends desenvolver, e, claro, poderá comercializá-lo quando bem entender.

Quase tudo pode ser um NFT: desenhos, músicas, imóveis e até mesmo memes. Ele é o símbolo eletrônico que representa um bem, que, por possuir características únicas, não pode ser substituído por outra coisa. Com a ajuda de tecnologias blockchain, ele é rastreado para fins de direitos autorais, o que fez com que caísse nas graças de um emergente mercado artístico.

No futuro, o objetivo é que o ativo sirva também como entrada para campeonatos esportivos virtuais que a BTFF pretende desenvolver à medida que os equipamentos do metaversos se popularizem.

A BTFF, vale lembrar, é conhecida por concentrar os principais fabricantes, distribuidores e importadores de equipamentos esportivos, suplementação, alimentação saudável e orgânica, além de marcas de roupas e acessórios fitness. Na edição de 2022, contará ainda com novos setores de exposição, como os dedicados aos segmentos farmacêutico e de bebidas saudáveis, além de experiências voltadas à geração de negócios, como o Trade Day, o Programa Comprador e a Rodada de Negócios.



“Em um setor dinâmico como é o de fitness, saúde e bem-estar, cabe à BTFF evoluir na mesma velocidade. Entre tantas tendências e atrações, devo dizer que nosso foco segue sendo o mesmo: trazer o que há de novo e de melhor no mundo do fitness, saúde e do bem-estar”, afirma Sipas.