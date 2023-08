Tecnologia de reconhecimento facial traz inovação e segurança à 68ª Festa do Peão de Barretos

Nova solução utiliza IA para acesso a setores VIP e Camarotes, tornando a experiência do usuário mais ágil e prevenindo fraudes

A 68ª edição da Festa do Peão de Barretos, evento tradicional que celebra as raízes do interior e a cultura sertaneja, traz neste ano uma inovação tecnológica que promete revolucionar o acesso dos participantes a setores VIPs e Camarotes. A organização do evento anunciou que está implementando um sistema de reconhecimento facial, utilizando algoritmos de Inteligência Artificial, para garantir um acesso ágil e seguro aos espaços exclusivos.

Diretor financeiro de Os Independentes, Jeronimo Luiz Muzetti

O diretor financeiro de Os Independentes, associação promotora do evento, Jeronimo Luiz Muzetti, destacou a importância dessa novidade: “Buscamos as principais novidades para garantir o sucesso do evento em seus mais diferentes aspectos. A tecnologia tem nos ajudado a melhorar a experiência do usuário e também garantir um evento cada vez mais seguro.”

Mais Segurança, Menos Filas: Reconhecimento Facial Chega à Festa de Barretos

A tecnologia de reconhecimento facial tem se tornado uma tendência em eventos de grande porte, pois oferece diversos benefícios tanto para os participantes quanto para os organizadores. Além de reduzir significativamente o tempo de filas, ela garante uma melhor fluidez nos espaços, evitando aglomerações indesejadas. Através da Inteligência Artificial, o sistema é capaz de detectar possíveis fraudes, invasões e outras situações de risco, proporcionando uma maior segurança aos frequentadores.

Nova tecnologia de reconhecimento facial garante acesso VIP na 68ª Festa do Peão de Barretos

Outro aspecto positivo é a contribuição para a segurança dos usuários. A tecnologia de reconhecimento facial reduz as chances de fraudes e roubos de identidade, além de prevenir a falsificação de documentos. Todas as portarias do Parque do Peão estarão habilitadas para o acesso via reconhecimento facial, garantindo uma experiência tranquila e segura para todos os participantes.

Para aproveitar essa novidade, os portadores de ingressos para Área VIP, Camarote Arena Premium, Camarote da Gente, Camarote Open Super Bull, Pista Gold, Pista Prime e Stage Prime devem baixar o aplicativo “Barretos Setores” em seus smartphones. O cadastro da biometria facial é feito através de uma selfie tirada pelo próprio cliente. Já para o setor Parque | Rodeio | Show, o acesso será realizado por meio de um QR Code dinâmico disponível no aplicativo “Barretos Ingressos”.

A organização do evento enfatiza a importância de baixar os aplicativos antecipadamente e realizar os cadastros antes de comparecer ao evento, garantindo um processo de entrada mais fluido. Com essa nova tecnologia, a Festa do Peão de Barretos reafirma seu compromisso de proporcionar aos participantes uma experiência única, unindo tradição e modernidade em um dos maiores eventos do interior paulista.