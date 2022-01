Teatro do Sesc Santo André apresenta Francesco, texto do Nobel Dario Fo, com direção de Neyde Veneziano

A obra reestreia para temporada de 21 de janeiro a 12 de fevereiro de 2022, sextas às 21h e sábados às 20h (8 sessões), no Teatro do Sesc Santo André

Talentosa e de personalidade inquieta, a diretora Neyde Veneziano apresenta sua mais recente criação artística, a peça de teatro Francesco. Último texto do Nobel de Literatura Dario Fo (1926-1916), sobre a vida de São Francisco de Assis, baseado nas histórias que o povo contava. A obra reestreia para temporada de 21 de janeiro a 12 de fevereiro de 2022, sextas às 21h e sábados às 20h (8 sessões), no Teatro do Sesc Santo André. Espetáculo cumpriu temporada em São Paulo, em 2019, no Teatro do CCBB-SP e no teatro do CCBB-BH, em 2020.

Autoridade sobre a obra do dramaturgo contemporâneo mais encenado no mundo, a diretora – que passou um ano em Milão, entre 2000 e 2001 debruçada sobre a obra de Fo, pesquisando o acervo da companhia, vendo vídeos, assistindo aos espetáculos, ensaios e palestras – convidou o ator Paulo Goulart Filho para a interpretação e cercou-se de equipe de criativos formada por Fábio Namatame (cenário e figurino), Daniel Maia (música) e André Lemes (iluminação).

No tempo em que passou na Itália, por conta de sua pesquisa de pós-doutorado, Neyde Veneziano – autora do único livro sobre Dario Fo publicado no Brasil – conviveu com quem considera a “figura mais emblemática de um tipo de teatro que não se esquece da plateia e das causas sociais”, inclusive frequentando sua casa.

Quando Fo morreu, em 2016, Veneziano já havia traduzido o texto e estava com os direitos de montagem da peça. Na época, Neyde estava encenando MisteroBuffo, com Domingos Montagner e era desejo do ator interpretar o personagem. Mas Domingos morreria logo depois, no mesmo ano de Dario Fo. Ao encontrar o ator Paulinho Goulart, Veneziano, finalmente, encenou Francesco.

Ao propormos a volta de Francesco aos palcos brasileiros, em um momento tão triste e difícil, lembramos que Francesco viveu entre os séculos XII e XIII (1181- 1226), quando a lepra invadiu a Europa no rastro das Cruzadas, enquanto a Peste Negra se aproximava e dizimaria o continente no século seguinte. Desafiando epidemias, cuidando de leprosos, dando lições sobre como cuidar da vida e da natureza, Francesco deixou sua mensagem de amor genuíno a todos os que tiveram acesso às suas palavras e sua história. Essa história foi recriada por Dario Fo de maneira leve, divertida, colorida e musicada, porém envolvida nos mais claros conceitos da filosofia franciscana.

Nos primeiros meses de trabalho, diretora e ator se encontravam virtualmente – ela, em seu apartamento em São Paulo; ele no Rio, faziam ensaios de mesa, como são chamados os primeiros ensaios do texto, por Skype. No começo de julho, Paulinho veio para São Paulo e os trabalhos passaram a acontecer de forma presencial, como manda o figurino.

Venda de ingressos – Para estreia.

Online: a partir das 14h de 18/01, no Portal Sesc SP.

Presencial: a partir das 17h de 19/01, nas bilheterias da Rede Sesc SP.

A entrada nas unidades para compra de ingressos segue os protocolos de segurança contra Covid-19. Importante: para as demais sessões da temporada, a venda de ingressos segue a mesma dinâmica e abre na terça e quarta-feira da semana de realização dos espetáculos.