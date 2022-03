Teatro de Goiânia comemora a força da mulher no dia 08 de março com espetáculo

m trilhas marcantes do cinema o espetáculo tem estréia inédita em Goiânia e depois segue para São Paulo

O Centro-Oeste recebe melhor do teatro musical do eixo Rio-SP com o espetáculo criado por Fernanda Chamma para comemorar o Dia Internacional da Mulher. Com trilhas marcantes do cinema o espetáculo tem estréia inédita em Goiânia e depois segue para São Paulo.

Três cantoras, uma bailarina e uma pianista – nomes consagrados do teatro musical paulista – vão estrelar esse espetáculo montado por Fernanda Chamma como um tributo à força da mulher. “É para fechar os olhos e escutar grandes vozes, reviver grandes momentos do cinema, recordar sucessos que marcaram épocas, um espetáculo todo feito por mulheres”, conta Fernanda.

Divas do Cinema vai homenagear as mulheres, composto por um elenco somente de mulheres e dirigido por um dos maiores nomes do musicais brasileiros Fernanda Chamma, é diretora, bailarina e coreógrafa famosa pelo trabalho realizado nos espetáculos de Miguel Falabella. Divas do Cinema foi montado com exclusividade para essa data, com canções marcantes de clássicos do cinema, em um repertório eclético escolhido para emocionar o público. Será apresentado no Teatro FacUnicamps em duas sessões, às 18h e as 20h.

Qual a marca da Fernanda Chamma nesse espetáculo? “O entretenimento que emociona. Eu gosto de espetáculos pra cima, que tenham humor, alegria, que toque as pessoas. Meu estilo é realmente dancing, Brasil, Xuxa Meneghel, televisão, Miguel Falabella. Eu gosto da alegria. Acho que essa é a marca.”

O repertório é composto por canções que emocionaram o público com Mary Poppins, Moulin Rouge, Chicago, New York New York, Mudança de Hábito, O Guarda Costas, Nasce uma Estrela e outros campeões de bilheteria do cinema. Fernanda aposta em um musical do pop ao clássico, com trilhas marcantes, para tocar a plateia naquilo que as canções vão trazer da história e da memória de cada um presente na plateia.

“A gente tem certeza que será divertido, mágico e com muita emoção. Porque se não for assim, não vale à pena. Isso Miguel Falabella me fala sempre: se não arrepiar, não vale à pena. Queremos mexer com a emoção do público presente. Tenho certeza que todo mundo vai adorar”, garante Fernanda Chamma.

Serviço

Divas do Cinema

8 de março

18h e 20h

Teatro FacUnicamps – Avenida Anhanguera, 2365. Setor Coimbra