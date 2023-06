TCP lança Rede de Turismo Caiçara para comunidades litorâneas do Paraná

Parceria entre o Terminal e Sebrae busca assessorar empreendimentos turísticos comunitários e incentivar o empreendedorismo local.

Na última terça-feira (13), foi dado início a Rede de Turismo Caiçara, uma parceria entre o Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Paraná (Sebrae). O treinamento solicitado pela própria comunidade, busca qualificar os empreendimentos de turismo de base comunitária nas localidades de Eufrasina, Ilha de São Miguel, Ilha dos Valadares, Piaçaguera e Ponta de Ubá.

Portainers TCP

Com duração prevista de 12 meses, o projeto contempla um cronograma de atividades oferecidas gratuitamente aos moradores, que trabalham direta ou indiretamente com o turismo nessas regiões.

Estas comunidades fazem parte da Rede Caiçara de Turismo, criada em 2013 como resultado do Programa de Educação Ambiental elaborado pela TCP. Formada por moradores, a Rede conta com o auxílio do Terminal na estruturação de serviços turísticos, como passeios, trilhas, oficinas e experiências que permitam ao visitante conhecer a baía de Paranaguá, tendo contato com a natureza e com a cultura regional.



Além do aporte metodológico, a equipe do Sebrae fará o acompanhamento individual de cada negócio. A meta é incentivar o empreendedorismo local, compartilhando experiências de trabalho com o turismo de base comunitária realizadas em outras regiões do Brasil, como em áreas rurais, ribeirinhas, quilombolas, indígenas, entre outras.

Terminal de Contêineres de Paranaguá – visão noturna

Créditos: Divulgação

“Investir na reestruturação e na dinamização do turismo de base são formas de incentivar a preservação da cultura parnanguara, impactando a economia local e melhorando a autoestima da população. A ideia é que eles continuem como atores independentes do turismo no litoral”, destaca o gerente institucional da TCP, Allan Chiang.



Ao longo dos 25 anos de existência, a TCP vem gerando impacto social, ambiental e econômico na vida da cidade do litoral paranaense. A empresa já beneficiou mais de 40 projetos sociais por meio de Leis de Incentivo Fiscal, além de atuar na continuidade de mais de 60 ações promovidas em parceria com entidades locais.